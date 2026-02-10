La razón por la que el amor engorda, según la ciencia

Aunque el amor y el enamoramiento permite experimentar cosas únicas en la vida, queda claro que los malos hábitos también pueden aparecer. Y no se habla solamente de un ámbito emocional, sino de aspectos físicos. Por eso, muchos aseguran que si estás enamorado, te debes preparar para engordar. Por eso sucede este particular fenómeno.

¿Es irremediable engordar cuando te enamoras?

La respuesta directa es no. Sin embargo, muchos factores se desarrollan al momento en que una pareja se siente segura. Es por eso que muchos se llenan de actividades donde comer se vuelve en algo compulsivo, tal como ocurre en estas fechas. Se preparan regalos y eventos donde se suelen exceder los límites ideales del buen comer. Dulces, alcohol y cenas extravagantes son normales en fechas como las del 14 de febrero.

Por eso, posturas como las de Nicholas Dhondt, argumentan que se debe cuidar la forma en la que la relación se desenvuelve. El psicólogo clínico especializado en trastornos de la conducta alimentaria indica lo siguiente: “El aumento de peso no lo provoca el amor en sí, sino la sensación de seguridad que influye en los hábitos diarios”.

Aunque es claro que los malos hábitos pueden desarrollarse sin que las personas se den cuenta, eso también puede contrarrestarse con el colocarse - como pareja - objetivos del otro lado de las disciplinas. Es decir, buscar influenciarse con otro tipo de actividades.

¿Cuáles son los consejos para no engordar cuando estás enamorado?

El experto indicó que lo ideal es buscar el aspecto multiplicador, el cual trata de generar un hábito saludable que contrarreste las prácticas como sedentarismo o el comer excesivamente. Es decir, transformar el ocio en rutinas como salir juntos a caminar, hacer viajes para explorar la naturaleza o practicar algún deporte.

#sanvalentin#saskiaalmeida ♬ sonido original - Saskia Almeida Nutrisalud @saskiaalmeida.salud ¿Sabías que el amor puede estar relacionado con esos kilitos de más? 😍🍔 Cuando estamos enamorados, nuestro cerebro se llena de dopamina, haciéndonos sentir en las nubes. Pero junto con esa felicidad vienen más salidas y cenas románticas, ¡y ahí es cuando el amor engorda! 😅 ¡Etiqueta a esa persona que te robó el corazón y un par de libritas! 💕 #Amorycomida

Por eso es importante que como pareja se encuentre una oportunidad de cambiar el consumo excesivo y la vida de confort, con un plan de salud a largo plazo. Ambos se cuidan y buscan bienestar con actividades donde conviven buscando el bienestar de salud de su pareja.