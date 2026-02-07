El secreto de la longevidad felina: ¿Por qué los gatos superan a los perros en años de vida?

¿Por qué los gatos suelen vivir más que los perros? Puede ser una pregunta frecuente de los tutores de mascotas. Mientras que un felino doméstico puede alcanzar con facilidad una edad de 15 a 17 años, la esperanza de vida promedio de los perros ronda apenas los 12. Hoy la ciencia comienza a ofrecer respuestas claras que combinan genética, biología y hábitos de vida.

Investigaciones recientes coordinadas por la Universidad de Bath revelaron que la longevidad felina está asociada a una mayor robustez del sistema inmunológico y un desarrollo cerebral más sofisticado. Este "escudo biológico" permite a los gatos defenderse mejor de infecciones y envejecer más lentamente a nivel celular que los perros.

La esperanza de vida de un gato se reduce cuando sale al exterior

A pesar de sus ventajas biológicas, existe un factor cotidiano que puede anular casi por completo la longevidad natural del gato: el acceso libre al exterior. Según la veterinaria etóloga Patricia Manzano, especialista en comportamiento animal, un gato de interior vive en promedio entre 13 y 17 años, mientras que uno que deambula sin supervisión puede reducir su expectativa de vida a solo 2 a 5 años.

Los riesgos son múltiples: atropellos, ingestión de sustancias tóxicas, peleas territoriales, contagio de enfermedades virales como la leucemia felina o el VIH felino. Desde el punto de vista veterinario , el consenso es claro: los gatos domésticos que no salen al exterior llegan a edades avanzadas con mejor calidad de vida.

La nutrición de los gatos influye en la longevidad

El segundo gran pilar de la longevidad felina es la alimentación. Un estudio de Purina Institute demostró que una nutrición específica puede extender la vida saludable del gato en un promedio de 1 año. La clave está en una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos esenciales y prebióticos.

Según el veterinario nutricionista Dr. Juan Enrique Romero, miembro de la Asociación Latinoamericana de Nutrición Animal, las dietas con vitamina E, omega 3 y fibras funcionales ayudan a reducir el estrés oxidativo y mantener una microbiota intestinal saludable”.

Además, evitar el sobrepeso es fundamental. Después de los 7 años, muchos gatos entran en la etapa senior. Si se ajusta la dieta en ese momento, se puede prevenir la pérdida muscular, la diabetes y las enfermedades renales. Estas son las principales causas de muerte en felinos mayores.