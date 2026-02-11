Esta es la razón por la cual la gente coloca aloe vera en su rostro

La aloe vera es una planta muy utilizada para diversos fines sobre todo para el cuidado de la piel. La sábila contiene vitaminas, minerales, enzimas y compuestos antioxidantes que ayudan a hidratar y mejorarla apariencia del rostro.

"¡Contenta de que se esté dando esto!”, Andrea Noli habla de la relación de Jorge Salinas con su hija Valentina

Si utilizas aloe vera de manera correcta podrás tener un producto beneficioso para tu rutina de cuidado facial. Si hablamos de beneficios tenemos que mencionar que tiene un gran poder hidratante. Su gel transparente tiene una textura ligera que no deja sensación grasosa.

Además, puedes usarlo en piel seca como también en mixta o grasa. Cabe destacar que ayuda a suavizar su textura y a mejorar su elasticidad.

¿Cómo colocar aloe vera en el rostro?

Si quieres colocar aloe vera en tu rostro pues tienes que lavar bien la hoja, retirar las espinas laterales y cortarla para obtener el gel transparente. Como debes hacer con todos los productos, tienes que hacer una pequeña pruebe en una zona del brazo para evitar reacciones alérgicas.

El siguiente paso es tener el rostro limpio y aplicar una capa fina de gel, deja actuar de 15 a 20 minutos. Luego enjuaga con agua tibia y coloca tu crema hidratante, luego coloca protector solar. Puedes utilizarla como mascarilla una o dos veces por semana.

No abuses de su uso ni apliques si tienes heridas abiertas profundas. En caso de que tengas una condición dermatológica debes consultar antes con un especialista.

Es apta para todo tipo de piel.|Foto de Mizina en Canva.

Los beneficios de aplicar aloe vera son; reduce enrojecimientos leves, irritaciones y molestias causadas por el sol, el frío o algunos productos cosméticos. Al ser refrescante pues aporta alivio y favorece la recuperación de la piel.

Además, tiene acción regeneradora debido a que estimula la renovación celular, lo que puede ayudar a mejorar la apariencia de manchas superficiales y pequeñas marcas. Por último, si tienes acné puedes utilizar la sábila ya que tiene compuestos antibacterianos y antiinflamatorios.

