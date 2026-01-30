La razón por la que mi malvón no florece y cómo recuperarlo en pocos pasos

El malvón , también conocido como geranio, es una de las plantas ornamentales más populares por su resistencia, fácil mantenimiento e intensidad de color de sus flores. Pero uno de los problemas más frecuentes entre quienes lo cultivan es que deja de florecer, aun cuando aparenta estar sano y con hojas verdes.

Según especialistas en jardinería, la falta de floración no siempre está relacionada con una enfermedad, sino con desequilibrios en las condiciones de cultivo. Factores como la luz, el riego, el tipo de sustrato o incluso una poda incorrecta, pueden influir directamente en la capacidad de la planta para producir flores.

¿Qué le sucede al malvón cuando no florece?

De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS), una de las principales causas por las que un malvón no florece es la falta de luz solar directa. Esta planta necesita al menos entre 4 y 6 horas diarias de sol para desarrollar botones florales. Cuando se cultiva en espacios con sombra o iluminación insuficiente, concentra su energía en producir hojas, pero no flores.

Otro factor clave es el exceso de nitrógeno en el sustrato. El ingeniero agrónomo y divulgador en jardinería Monty Don explica que los fertilizantes ricos en nitrógeno estimulan el crecimiento vegetativo, pero inhiben la floración. Además, el riego excesivo puede provocar raíces débiles o estrés hídrico. Esto afecta directamente el proceso de floración, incluso si la planta parece saludable en apariencia.

¿Cómo recuperar la planta de malvón o geranio para que vuelva a florecer?

Para lograr que el malvón recupere su floración, los expertos recomiendan comenzar por reubicarlo en un lugar con mayor exposición al sol. Según la horticultora española María José Gómez, especializada en plantas ornamentales, la luz es el motor principal de la floración en los geranios, sin sol no hay energía suficiente para producir flores.

También es fundamental ajustar el riego para permitir que el sustrato se seque ligeramente entre cada suministro de agua y utilizar fertilizantes específicos para plantas con flor (ricos en fósforo y potasio). A su vez, la poda regular de tallos largos y flores marchitas estimula la aparición de nuevos brotes.

Cabe mencionar que renovar el sustrato 1 vez al año mejora la absorción de nutrientes. Con estos cuidados básicos y un poco de paciencia, el malvón puede responder favorablemente para volver a florecer con vitalidad.