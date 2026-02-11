Conoce la razón por la que se regalan flores en San Valentín

Falta muy poco para que se celebre San Valentín por lo que los enamorados ya están pensando en qué regalos van a hacer o cómo van a pasar este día. Uno de los obsequios que predomina en esta fecha son las flores.

Si hablamos de este tipo de regalos , tenemos que decir que tiene una gran belleza, pero sus colores comunican sentimientos específicos, por lo que elegir el tono adecuado puede decir mucho más de lo que crees.

¿Cuál es el significado de regalar flores?

En San Valentín regalar flores es un acto romántico por lo que uno de los colores predilectos es el rosado ya que expresa un mensaje romántico equilibrado, lleno de ternura y respeto. Si bien no tienen la fuerza de las rojas pues no pasan desapercibidas.

Las flores son el regalo ideal cuando la relación está en sus inicios, cuando existe un interés romántico que crece poco a poco, o cuando el amor se combina con amistad, admiración y consideración mutua.

Cuando obsequias flores rosadas pues estás transmitiendo cariño sincero, dulzura, ternura y un afecto respetuoso. Es decir que se interpreta como que le quieres decir a la otra persona que le gustas mucho o que te estás enamorando. Es un romance genuino y suave.

El significado también depende de la intensidad del color ya que si optas por el rosa claro pues se relaciona con la dulzura, inocencia y un amor que apenas florece, ideal para detalles tiernos y primeras etapas de una relación. Si es un rosa más intenso o fucsia pues resalta lo romántico y el valor.

Los colores tienen mucho poder.

Rosa claro: Dulzura, inocencia, amor que va empezando, detalles tiernos

Rosa intenso/fucsia: Admiración profunda, gratitud, “me encantas como persona”

Por otro lado, tienes que tener en cuenta que las flores rosadas no deben regalarse cuando quieres declarar una pasión intensa y directa, la mejor opción en este caso es el rojo. No debes regalarlas tampoco si hay una amistad casual ya que allí funcionan mejor las amarillas.

