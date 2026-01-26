Esto dice la psicología sobre los adictos a las películas de terror

El cine y sus diferentes géneros tienen productos audiovisuales que se disfrutan de diferentes maneras. Por ello también es sabido que existen todo tipo de filmes para todo tipo de públicos. Sin embargo, uno de los más polémicos siempre es el de las películas de terror. Este ámbito siempre ha traído ciertos tabúes y por eso la Psicología ha estudiado el tema y esto indica de las personas que gustan del cine terrorífico.

¿Es malo ser muy fan de las películas de terror?

Según el sitio web de Psychology Today, las películas de terror son buscadas por personas que encuentran cómodo el experimentar todo tipo de sensaciones. Y en ese sentido, parece que la empatía y el gusto por este tipo de contenidos audiovisuales no se llevan del todo. Indica este artículo del Dr. Ronald E. Riggio, que las personas que más ven terror, son las menos empáticas en la vida real.

Aunque eso ha cambiado con el paso de los años, es más común ver que los hombres son más consumidores de este tipo de películas. Incluso, existen consejos de invitar a una cita para acudir al cine para ver terror. En ocasiones las sensaciones que se producen por los filmes, se confunden con atracción, por lo que no estaría de más pensar que se puede conseguir pareja tras una ida a disfrutar de estos contenidos.

¿Qué es lo que genera miedo de las películas de terror, según la Psicología?

En más de la explicación del profesor en Liderazgo y Psicología Organizacional en Claremont McKenna College, indica que hay muchos factores que provocan el miedo en este tipo de películas. Y esos factores son los siguientes.