Esto quiere decir que tu novio o novia te bese con los ojos abiertos

La experiencia de besar a alguien no se trata solamente de un momento pasional. Aunque depende del contexto y el tipo de beso, sí existen significados particulares de dichos momentos. Por ello la Psicología ayuda a entender el por qué las personas besan con los ojos abiertos. Estas son las distintas posturas.

El Taller de La Resolana | IMPERDIBLE: Giuseppe Gamba se roba el show con improvisación y carcajadas junto a Tlaloc, Ariadne y Osva

¿Por qué algunas personas besan con los ojos abiertos?

Parte del entendimiento sobre el ser humano entiende que existen diversas posturas para acercarse a él. Por ello aquí se comparten algunas ideas de lo que la Psicología indica sobre las personas que besan con los ojos abiertos a su pareja.

Curiosidad o deseo de conexión visual - Una de las primeras explicaciones habla de la intención de intensificar la experiencia emocional y reforzar el sentimiento de cercanía. Tal vez eso refleje el perfil de alguien observador-consciente.

Una de las primeras explicaciones habla de la intención de intensificar la experiencia emocional y reforzar el sentimiento de cercanía. Tal vez eso refleje el perfil de alguien observador-consciente. Sentido de alerta y/o control - Estas personas tratan de mantenerse visualmente conectadas con el entorno. Probablemente se trate de individuos que buscan estar analizando lo que sucede alrededor.

Es decir, estas personas requieren de una forma particular de llevar a cabo esta actividad íntima-romántica, por lo que habla de diferencias en cómo percibir el entorno y las formas de vincularse emocionalmente.

¿Es malo que tu pareja te bese con los ojos abiertos?

Aunque muchos han catalogado esta actitud o forma de besar como algo erróneo, la Psicología recalca que no hay manera de argumentar una sola forma de compartir tu amor correctamente. Como lo indicó este artículo, algunos quieren una sensación distinta o adecuada para ellos, les ayuda a abrazar mejor la realidad y por ello es mejor aprender todo sobre tu pareja para no juzgar o malentender su accionar.

@lajotaroja ¿Alguna vez te has preguntado qué significa besar a alguien con los ojos abiertos? Hay quienes dicen que besar a alguien con los ojos abiertos es señal de desconfianza, mientras que otros creen que es una forma de no perderse ningún detalle. Pero, qué significa besar a alguien con los ojos abiertos realmente? En este vídeo exploramos teorías, curiosidades y experiencias reales para responder a esa pregunta. Qué significa besar a alguien con los ojos abiertos puede variar según la persona, la relación o incluso el momento. Algunos lo ven como una red flag, otros como una simple costumbre. Si tú también te preguntas qué significa besar a alguien con los ojos abiertos, no te pierdas este contenido. Porque qué significa besar a alguien con los ojos abiertos va mucho más allá de una simple mirada. Dale like, comenta si sabes qué significa besar a alguien con los ojos abiertos para ti y comparte este vídeo con quien alguna vez se haya preguntado qué significa besar a alguien con los ojos abiertos. ♬ sonido original - lajotaroja

Sin embargo, algo que siempre se destaca en los foros o consejos de profesionales, es aprender a escuchar a tu pareja. Y si a ti te incomoda que abra los ojos cuando besa, lo conveniente es comentarlo y ver la mejor forma de solucionarlo.