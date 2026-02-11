Este es el significado de no celebrar el 14 de febrero, según la psicología

Falta muy poco para que llegue una de las festividades más esperadas por los enamorados que es San Valentín . Esta es una fecha en la que se muestra el cariño a la pareja o amigos, pero hay personas que prefieren no celebrarlo.

La psicología se ha enfocado en las personas que no lo celebran al 14 de febrero y han dado la explicación sobre esta elección. Hay razones que se vinculan a la salud emocional, como así también a la estructura de la personalidad.

Si eres de los que toman esta fecha como una más pues no estás solo ya que son muchos que piensan igual. Esta es una señal de mentalidad más crítica y analítica.

¿Cuál es el significado de no celebrar San Valentín?

La principal razón por la que las personas no festejan San Valentín, recibe el nombre Reactancia Psicológica. Esta es una respuesta emocional que surge cuando sentimos que nuestra libertad de elección está siendo amenazada por una norma social.

Se puede interpretar que cuando la sociedad impone que se debe ser romántico, hacer regalos o planear citas, pues el cerebro de algunos quiere recuperar su autonomía. Es decir que sienten que si son obligados pues prefieren no hacerlo porque prefieren elegir cuándo demostrarlo.

Por otro lado, también tenemos que mencionar que San Valentín es un problema emocional. Las personas que están en pareja pueden sentir presión por pasar el mejor momento por lo que genera estrés y ansiedad.

Esta fecha genera estrés o exclusión.

Así también nos encontramos con quienes piensan en que el amor se construye todos los días y no solo en un evento que es organizado por el marketing.

Por último, tenemos a quienes atraviesan por una ruptura reciente o que se sienten solas, que interpretan a San Valentín como una fecha de tristeza o melancolía. Incluso también el 14 de febrero genera un sentimiento de exclusión teniendo en cuenta que hay quienes pueden pagar cenas y regalos muy costosos.