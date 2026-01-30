¿Cuál es el significado de poder curvar la lengua o hacerla ‘taquito’?

Cuando éramos pequeños, todos llegábamos a jugar, retándonos entre nosotros para ver quién tenía el poder de curvar la lengua o de hacerla “taquito”. Aunque algunos no lograron hacer la proeza, muchos otros presumían su talento único.

Sin embargo, los expertos han detallado que dicha característica puede tener algo más impactante que estamos dejando pasar. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuál es su misterioso significado.

¿Hacer la lengua taquito es genético?

Coloquialmente, cuando queremos doblar nuestra lengua, solemos decir que vamos a hacerla “taquito”, ya que visualmente parece que el músculo recrea la forma de una tortilla doblada; por esa razón solemos llamarlo así.

Por un lado, el consultorio de Odontología Pediátrica Dr. Hachity explica que curvar la lengua, en un inicio, se pensó que sería algo genético, heredado por padres que sí lo pueden hacer, que se lo van pasando a las siguientes generaciones. Pero en algunos estudios con gemelos idénticos se observaba que no compartían el talento.

Sin embargo, no es lo único, ya que hay otros componentes que pueden favorecer; por un lado, puede ser por la coordinación muscular que tenemos en esa zona, el espacio que tenemos en la cavidad bucal o la flexibilidad anatómica. También puede ser que el menor lo haya aprendido al ver a un familiar o a alguien cercano realizarlo, un significado que es importante.

¿Por qué algunas personas pueden hacer lengua de trébol?

Si para algunas personas curvar su lengua o hacerla “taquito” es algo difícil, sorprendentemente hay quienes pueden hacerla en forma de “trébol”, proeza que un pequeño porcentaje de la población tiene la habilidad de realizar.

Para poder lograrlo, se aplica la misma explicación, ya que para que lo logres, va a depender del tamaño de la cavidad bucal, la flexibilidad, la coordinación muscular y si la persona lo aprendió de alguien más. Seguramente el significado te va a sorprender, puesto que es algo que solamente algunos pueden lograr.