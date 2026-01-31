En simples pasos puedes crear un gel fijador para tener cejas perfectas

Las cejas son el marco de la cara por lo que es importante tenerlas bien prolijas y peinadas. Para lograr un equilibrio pues no es necesario comprar productos costosos sino que en simples pasos puedes tener un producto clave para el maquillaje.

Es importante tener a mano un gel fijador de cejas casero que puedes lograr en simples y fáciles. El producto ofrece un resultado natural y duradero, como así también mantiene los pelitos en su lugar, aporta definición y deja un acabado limpio.

¿Cómo lograr un gel casero para cejas?

Ingredientes que necesitas



1 cucharadita de gel de aloe vera

½ cucharadita de aceite de coco o aceite de ricino

Un cepillo limpio de cejas o máscara

El aloe vera actúa como fijador natural, mientras que el aceite nutre y fortalece el vello de las cejas.

La preparación es sencilla ya que tienes que mezclar el gel de aloe vera con el aceite hasta lograr una textura homogénea. Aplica una pequeña cantidad con el cepillo de cejas, peinando en la forma deseada.

Cabe destacar que este gel fijador de cejas casero se puede usar todos los días y es ideal para los que buscan un acabado natural, sin rigidez ni sensación pesada.

Esto no es todo ya que el producto casero contiene aloe que hidrata y calma la piel. Por otro lado, los aceites naturales contribuyen a fortalecer las cejas y estimular su crecimiento con el uso constante. A diferencia de algunos productos comerciales, no reseca ni deja residuos.

El aloe vera hidrata.|Canva

Lo importante de preparar el gel fijador de cejas no solo sirve para ahorrar dinero, sino que también ayudan a controlar los ingredientes que usas en tu piel. En pocos minutos, puedes sumar a tu rutina un producto efectivo, natural y fácil de hacer.

Es ideal para las que aman los productos caseros y buscan rápidas soluciones para mantener las cejas prolijas sin complicaciones.

