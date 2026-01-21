Siren eyes o Doe eyes; qué estilo queda bien con tu forma de ojos

Si quieres definir el contorno de tus ojos pues el maquillaje es una de las herramientas más utilizadas. En este plano entra la “guerra” de los siren eyes (ojos de sirena) y los doe eyes (ojos de cierva), dos grandes tendencias que compiten por resaltar los ojos a su manera.

Es importante poder entender la diferencia entre ellas para que puedas definir qué técnica se adapta mejor a tu forma de ojos para así sacarle el máximo partido.

¿Cuáles son las características de cada técnica?

Siren eyes, el arte de alargar la mirada

Esta técnica de maquillaje busca crear una mirada más estrecha y almendrada, que brinde un aire misterioso. Para lograrlo, se traza un delineado desde el lagrimal interior, extendiéndose un poco hacia la nariz. La línea continúa fina a ras de las pestañas y culmina en un rabillo largo y afilado, que apunta más hacia la sien. Después tienes que usar sombras oscuras para difuminar y alargar la esquina exterior, creando un efecto ahumado que realza el efecto.

Doe eyes, la técnica para abrir y redondear

Luego llegamos a las doe eyes que es una técnica que tiene como objetivo agrandar y redondear el ojo de forma vertical. Así la mirada parecerá más grande y despierta. Si se usa un delineado, es más grueso en el centro del párpado y se afina en los extremos. El rabillo es corto y curvado hacia arriba, o se omite.

Hay un truco que consiste en aplicar un lápiz de ojos blanco o beige en la línea de agua inferior para agrandar ópticamente el ojo. Luego, se pueden aplicar sombras siguiendo la forma redondeada del párpado si se quiere. Un punto de iluminador en el lagrimal sirve para atraer la luz.

¿Qué maquillaje se utiliza en cada tipo de ojo?

Es importante destacar que cada tipo de ojo tiene un tipo de delineado. Estos son los siguientes:

Para ojos almendrados: se consideran el lienzo universal. Puedes jugar con ambos estilos sin apenas modificaciones.

Para los ojos redondos: los siren eyes es ideal. Su énfasis horizontal equilibra la forma de tu ojo, creando una apariencia más almendrada.

Para ojos caídos (esquina exterior descendente): los siren eyes logran que el rabillo tenga una inclinación un poco más ascendente (apuntando hacia el final de la ceja) para crear un efecto de lifting.

Para ojos encapotados (párpado caído):

Does eyes: potencia el punto de luz en el centro del párpado móvil para crear dimensión y un efecto de apertura.

Siren eyes: dibuja el rabillo del delineado con el ojo abierto y mirando de frente, asegurándote de que la línea sea visible y no se corte en el pliegue.