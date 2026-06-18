6 ideas de etiquetas de cuadernos de Plim Plim; ideales para que los niños personalicen sus materias escolares

No cabe duda de que “El Payaso Plim Plim” hoy en día es uno de los favoritos de todos los niños debido a que es el personaje de una serie animada infantil, la cual se estrenó en 2006. Uno de los elementos que caracteriza esta serie es que transmite mensajes llenos de mensajes, valores y hábitos positivos para los infantes, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores etiquetas para que los niños personalicen sus cuadernos escolares.

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Payaso Plim Plim: Etiquetas para identificar materias escolares

Cada uno de estos diseños es ideal para los diferentes gustos y personalidades de los niños y niñas. Solo deberás imprimirlos y ayudarle a los pequeños para que los peguen en sus cuadernos, todos tendrán libertad para escribir sobre las etiquetas la información que prefieran.

Payaso Plim Plim: Etiquetas rojo con azul

Este diseño de etiqueta tiene a un personaje en la parte izquierda mientras que en la parte derecha tiene tres espacios para que los niños escriban información sobre sus materias, el nombre de ellos o de la institución en donde estudian.

Payaso Plim Plim: Etiquetas amarillas

Esta etiqueta es perfecta para niños o niñas y para todos los pequeños que aman el color amarillo ya que este tono es el que más resalta. Algunas etiquetas tienen un gran espacio blanco y en el lado contrario a algún personaje mientras que otras etiquetas tienen a un personaje y en el lado contrario un fondo con otra imagen.

Etiquetas de Plim Plim para identificar materias |Crédito: Pinterest

Payaso Plim Plim: Etiquetas azules

En estas etiquetas resalta el color azul, en la parte izquierda se encuentra el Payaso Plim Plim mientras que en la parte derecha hay otra figura del payaso pero sobre él tres recuadros para escribir la información que se desee.

Payaso Plim Plim: Etiquetas armables

Esta etiqueta, como su nombre lo indica es una armable en donde los pequeños van a poder recortar cada uno de los elementos que tiene, como lápices de colores y pegarlos como más lo prefieran, por lo que es una actividad perfecta para incentivar la creatividad de los más pequeños.

Etiquetas de Plim Plim para identificar materias |Crédito: Pinterest

Payaso Plim Plim: Etiqueta grande

Este diseño consiste en una etiqueta grande, donde resalta la figura del Payaso Plim Plim y un gran recuadro blanco para que los pequeños puedan escribir lo que más prefieran respecto a sus materias escolares.

Etiqueta de Payaso Plim Plim |Crédito: Pinterest

Payaso Plim Plim: Etiquetas con marcos de colores

Esta idea consiste en etiquetas con diversos personajes y marcos en distintos colores como rojo, amarillo y azul. Cuenta con un recuadro blanco para que los pequeños puedan escribir la información que deseen.