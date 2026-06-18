10 plantillas de stickers e imágenes de Kpop Demon Hunters para imprimir y decorar cuadernos

¡La fiebre de las Kpop Demon Hunters no para! Si en casa tienes a una pequeña Guerrera K-pop, aquí te compartimos 10 increíbles plantillas de stickers e imágenes de las HUNTER/X, listas para imprimir y transformar sus cuadernos en auténticas obras de arte. Desde diseños adorables y kawaiis hasta ilustraciones llenas de acción. Sigue leyendo y encuentra la opción perfecta para personalizar útiles escolares y destacar con un estilo único.

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Decora tus cuadernos con estas plantillas de stickers e imágenes gratis de Kpop Demon Hunters para imprimir

Ya sea que los imprimas en papel adhesivo o en hojas convencionales, estas imágenes y stickers son ideales para decorar cuadernos, libros y carpetas con el estilo único de las HUNTER/X. ¡Elige los diseños que más te gusten y lleva la magia de Kpop Demon Hunters a tu espacio de estudio y aprendizaje!

Todos los personajes

Esta plantilla cuenta con todos los personajes de Kpop Demon Hunters y uno que otro logo de la película.

Logo y estrellas

Sin duda, las estrellas son de las figuras más representativas de las HUNTER/X, por lo que estos stickers son perfectos para decorar tus cuadernos.

HUNTER/X

Si estás buscando una imagen grande, este sticker de Rumi, Mira y Zoey queda perfecta. Además, viene acompañada de unas estrellas y una bola disco al fondo que añaden más estilo al diseño.

Versión kawái

Estos stickers ofrecen una versión más kawái de las queridas protagonistas. La plantilla viene acompañada de ilustraciones preciosas de corazones y bolas disco.

HUNTRIX

Esta plantilla es muy parecida a la anterior. La diferencia es que las HUNTRIX aparecen en su versión original. Además, el sticker principal viene con un apartado especial para escribir, ya sea tu nombre o el de tu materia favorita.

Versión kawái con los Saja Boys

Si te gustó la versión kawái de las HUNTER/X, aquí te compartimos esta plantilla de stickers, pero ahora con los Sanja Boys.

Rumi

Rumi se ha convertido en el personaje favorito de muchos y qué mejor manera de mostrar tu fanatismo que con stickers de ella. Aquí una plantilla dedicada únicamente al personaje principal de la cinta.

Mira

Si tu personaje favorito es Mira, esta imagen te encantará. Si bien se trata de una ilustración y no la versión original, el resultado es igual de hermoso.

Zoey

Si lo tuyo es ser team Zoey, también te dejamos una plantilla de stickers para descargar e imprimir con sus mejores momentos.

Saja Boys

¡Los Saja Boys no se podían quedar fuera! Si eres de las que canta “Soda Pop” a todo volumen, esta plantilla de los chicos te encantará.