Los clásicos ladrillos no van más: este es el nuevo material que es más fácil para construir y manipular

Los clásicos ladrillos están encontrando un fuerte competidor en los bloques de madera maciza ensamblables. Este sistema para construir desarrollado por la empresa alemana NiTO Holzstein permite levantar la estructura de una vivienda en apenas 7 días.

Bruno Bichir habla sobre el estado de salud actual de su sobrino, José Ángel Bichir

La industria de la construcción atraviesa una etapa de innovación impulsada por la necesidad de crear viviendas más sostenibles, eficientes y rápidas de ejecutar. Gracias a su diseño de encastre, estos bloques son más fáciles de manipular, no requieren cemento ni adhesivos y reducen considerablemente los tiempos de obra.

Los bloques desarrollados por la firma representan una de las propuestas más llamativas de los últimos años. Fabricados con madera estructural certificada de clase C24, combinan resistencia, precisión y facilidad de montaje, ofreciendo una alternativa a los sistemas tradicionales basados en mampostería y hormigón.

¿Qué son los bloques de madera ensamblables y por qué están revolucionando la construcción?

La tecnología consiste en piezas de madera maciza fabricadas con alta precisión industrial para que encajen perfectamente unas con otras mediante un sistema de machihembrado. Estas son las principales características del sistema:



Fabricación con madera estructural C24: un material ampliamente utilizado en Europa por su resistencia y estabilidad.

un material ampliamente utilizado en Europa por su resistencia y estabilidad. Montaje sin cemento ni pegamentos: las piezas se ensamblan mediante encastres diseñados con precisión.

las piezas se ensamblan mediante encastres diseñados con precisión. Sin tornillos ni anclajes metálicos: el sistema simplifica la instalación y futuras modificaciones.

el sistema simplifica la instalación y futuras modificaciones. Construcción rápida: las piezas llegan listas para ser colocadas en obra.

las piezas llegan listas para ser colocadas en obra. Diseño modular: facilita ampliaciones y remodelaciones posteriores.

Según la información proporcionada por la empresa, un trabajador capacitado puede instalar aproximadamente 1 metro cuadrado de pared en menos de 1 minuto. Esta cifra reduce drásticamente los tiempos habituales de construcción.

Además, el uso de madera certificada permite disminuir la huella ambiental en comparación con materiales tradicionales como el hormigón, cuya producción genera importantes emisiones de dióxido de carbono.

¿Cuáles son las ventajas de reemplazar los ladrillos por bloques de madera ensamblables?

La rapidez de ejecución es uno de los principales atractivos de esta tecnología, pero no es el único beneficio señalado por especialistas del sector.



Menor tiempo de construcción: una vivienda promedio puede tener su estructura terminada en aproximadamente 7 días.

una vivienda promedio puede tener su estructura terminada en aproximadamente 7 días. Reducción de costos operativos: se requiere menos mano de obra y menor uso de maquinaria pesada.

se requiere menos mano de obra y menor uso de maquinaria pesada. Facilidad de manipulación: las piezas son más sencillas de instalar que los sistemas tradicionales.

las piezas son más sencillas de instalar que los sistemas tradicionales. Mayor flexibilidad: las paredes pueden modificarse o desmontarse con relativa facilidad.

las paredes pueden modificarse o desmontarse con relativa facilidad. Sostenibilidad: la madera es un recurso renovable cuando proviene de bosques gestionados de manera responsable.

la madera es un recurso renovable cuando proviene de bosques gestionados de manera responsable. Precisión constructiva: la fabricación industrial minimiza errores durante el montaje.

El arquitecto canadiense Michael Green, reconocido internacionalmente por promover la construcción con madera estructural, ha señalado en diversas conferencias que este material puede desempeñar un papel clave en el futuro de la arquitectura sostenible. Esto se debe a su capacidad para almacenar carbono y reducir el impacto ambiental de los edificios.

Por su parte, el Consejo de la Madera de Europa (European Timber Trade Federation) destaca que los sistemas industrializados de madera permiten acelerar los procesos constructivos sin comprometer la resistencia estructural ni la seguridad. Con obras más rápidas, menor generación de residuos y una instalación simplificada, esta tecnología alemana se perfila como una de las alternativas más prometedoras para el futuro de la vivienda.