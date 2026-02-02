Skincare para piel grasa: los productos que arruinan tu rutina de día y de noche

Tener la piel grasa es todo un desafío, sobre todo por la parte de controlar el exceso de brillo, los poros abiertos y los brotes que salen en ciertos días del mes. Además, es mucho peor cuando se desconocen cuáles son los productos dañinos , ya sea por sus ingredientes o porque simplemente no son compatibles con la textura y es mejor evitar en el skincare para tener un cutis radiante.

Si tienes piel grasa, NUNCA deberías usar esto

Tanto en las rutinas de día y de noche, lo ideal es usar solo aquellas fórmulas que son aptas para dermis con producción excesiva de sebo.

Existen ciertos productos que son nocivos para la piel grasa|Canva

De acuerdo con información de la Clínica Dermatológica Enrich, los principales "enemigos" de la piel grasa son:



Productos comedogénicos . Seguro has escuchado esta palabra entre las recomendaciones de lo que NO se debe hacer cuando tienes el cutis graso . Y no es para menos, ya que se trata de fórmulas muy densas que terminan tapando los poros e incentivan la oleosidad.



. Seguro has escuchado esta palabra entre las recomendaciones de . Y no es para menos, ya que se trata de fórmulas muy densas que terminan tapando los poros e incentivan la oleosidad. Ingredientes muy "agresivos" . Además de que cualquier cosa que te pongas en la cara idealmente tiene que estar recomendada por un dermatólogo, es imprescindible que evites a toda costa usar medicamentos fuertes que se usan para tratar enfermedades específicas. Es decir, si te salieron granitos, no consumas activos diseñados para el acné, pues podría causar un efecto adverso.



. Además de que cualquier cosa que te pongas en la cara idealmente tiene que estar recomendada por un dermatólogo, es imprescindible que evites a toda costa usar medicamentos fuertes que se usan para tratar enfermedades específicas. Es decir, si te salieron granitos, no consumas activos diseñados para el acné, pues podría causar un efecto adverso. Cremas y sueros pesados. Tal como ocurre con los comedogénicos, ponerte cremas muy oleosas y densas puede ser perjudicial, pues terminará hidratando en exceso y podría incrementar considerablemente la grasa que se acumula en la zona T (frente, pómulos y nariz).

¿Cómo debes lavarte la cara si tienes piel grasa?

Un aspecto que no debes descuidar en tu rutina de skincare para piel grasa, es la limpieza profunda. La recomendación general de American Academy of Dermatology Association, lo ideal es lavarse el rostro dos veces al día o hasta tres si haces actividad física que te haga sudar.

La limpieza facial es un paso indispensable para las rutinas de piel grasa|Canva

Para este paso solo se necesita un jabón suave, libre de fragancias y alcohol. Y al terminar, un gel hidratante y continuar con protector solar para el día o un sérum para la noche.