Y se verá hermoso: 4 ideas para hacer que tu departamento se vea más grande de lo que es

Hacer que un departamento pequeño se sienta amplio y cómodo no requiere grandes remodelaciones, sino decisiones inteligentes. Desde cómo eliges los colores hasta la forma en que distribuyes los muebles, cada detalle puede sumar metros visuales. Si quieres que tu hogar se vea más luminoso, ordenado y espacioso, estas cuatro ideas prácticas te ayudarán a lograrlo sin esfuerzo y con resultados inmediatos.

Según expertos del sitio AD Magazine, el secreto reside en seleccionar bien los muebles, acomodarlos de forma estratégica y, por supuesto, aprovechar al máximo la luz natural. Por tal razón, mencionaron algunos tips que no puedes dejar de implementar en tu vivienda:



Usar mobiliario multifuncional: optar por piezas que aporten almacenamiento oculto o tengan doble uso, como sofás cama, mesas plegables o baúles que funcionen como asiento es clave.

Añadir espejos estratégicamente: colocarlos frente a ventanas o en paredes amplias ayuda a reflejar la luz y da la ilusión de que el espacio es más profundo y grande.

Elegir colores claros: tonos como blanco, beige o gris suave en paredes y muebles generan una sensación de amplitud y hacen que la luz rebote mejor.

Aprovechar la luz natural: mantener las ventanas despejadas y usar cortinas ligeras para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Los espacios bien iluminados se perciben más amplios.

Los objetos que no pueden faltar en tu departamento

Por otra parte, expertos de decoración de interiores de la revista Elle compartieron cuáles son aquellos objetos que no pueden faltar en tu casa para que se vea aún más amplio:

