Estas son las tendencias que veremos en el diseño de uñas del 2026, según la IA

En los últimos días, el tema sobre el diseño de uñas ha obtenido gran relevancia, ya que usualmente a final del año, muchas personas desean lucir unas manos hermosas en las fiestas, por lo que buscan estilos que sean tendencias para mantenerse en la moda actual.

Para el 2026, se viene un año con nuevos cambios; es así que consultamos con la IA para conocer cuáles son los estilos que se encontrarán de moda en el mundo de la manicura; descubre cuál fue su opinión al respecto.

¿Cuál es el diseño de uñas para el 2026?

La IA de Gemini detalla que, para el 2026, el diseño de uñas se aleja del uso de excesos visuales, por lo que será más al lujo consciente o con un estilo futurista suave, tendencias que dominarán en la manicura próximamente. Por lo que veremos los siguientes estilos en las manos de las y los usuarios:

El color del año es el cloud dancer, un tono blanco cremoso y con cierta tonalidad grisácea.

Uso del Soap Nails o Peach Milk. También el micro-french dominará.

El efecto espejo se hace más sutil, empleando el estilo “Liquid Light” o “Cromados Mate”

Texturas más orgánicas, ya sea el efecto Gota de Agua, Micro-perlas y el Aura Nails 2.0.

Como pudiste observar, los efectos se van a mantener, pero tendrá un aspecto más orgánico o sutil, por lo que serán visibles dichos arreglos sin estar tan cargados de elementos, manteniendo el estilo “minimalista”, el cual se ha mantenido en los últimos años.

¿Qué forma de uñas va a dominar?

Incluso, la IA de Gemini aprovechó el momento para dar más tendencias del 2026 en el mundo del diseño de uñas . Detallo que para el siguiente año la manicura corta, cuadrada y con esquinas redondeadas obtendrá más fuerza por su practicidad y elegancia.

Sin embargo, detalló que la almendra clásica será otro estilo que va a dominar notablemente, manteniéndose entre los más empleados. Por otro lado, explicó que habrá un importante auge de esmaltes de tratamiento con colores, el cual permitirá estilizar nuestra mano y al mismo tiempo fortalecer las uñas, priorizando su salud.