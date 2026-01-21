¿Por qué tomar agua caliente es tendencia?, estos son sus beneficios

En redes sociales es muy común encontrarse con todo tipo de tendencias, algunas un poco más extrañas que las anteriores, aunque existen otras que aparentemente podrían ser buenas para la salud. Ahora, tomar agua caliente a lo largo del día ha cobrado más fuerza en las plataformas digitales.

Todo parece indicar que algunas personas dejaron las bebidas frías en el pasado. Sin embargo, es muy cierto que tomar agua natural caliente podría ser algo poco usual o extraño, tiene algunos beneficios especialmente, esto según la medicina tradicional china y la ayurveda.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua caliente?

De acuerdo con lo que se sabe, en la ayurveda, la cual es una práctica de la medicina originaria de la India, el agua caliente ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. Además, se mencionó que es un aliado para estimular el agni, eso quiere decir que se activa el fuego digestivo, encargado de digerir los alimentos, las emociones y la energía.

También en la cultura China, se tiene el pensamiento de que el agua caliente equilibra el Ying y el Yang, pero dejando atrás las culturas, se sabe que el ingerir agua caliente ayuda a relajar el tracto gastrointestinal, lo que ayuda al proceso intestinal y a bajar la sensación de hinchazón.

Por ese motivo, en muchos países asiáticos, se recomienda que se tome por las mañanas y en ayunas para ayudar al cuerpo a activarse de mejor forma. Otro aspecto importante es que tiene un efecto desintoxicante, eleva la temperatura, lo que permite eliminar toxinas de forma natural.

Por otra parte, se ha mencionado que tiene beneficios para la circulación, ya que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, ayudando a bajar las tensiones musculares. Además de aportar una sensación de relajación y calma, lo que para muchos ayuda al bienestar emocional.

