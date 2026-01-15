Estos son los tonos de tinte de cabello que serán tendencia en 2026

Para este año se ha puesto el foco en los tintes de cabello ya que no solo serán tomados como un simple cambio de color sino una forma en la que te permitas vivir el lujo, la belleza y el autocuidado.

Lo importante a la hora de la colorimetría es que tu cabello tenga brillo, calidez y utilices los tonos que acompañen la vida diaria no que la vuelvan más complicada. Es decir que no buscamos resultados extremos sino colores que se sientan bien en el día a día.

Una experta ha definido los pilares de la colorimetría como ‘Naturalidad, bajo mantenimiento, salud y calidad del cabello’. Dada esta situación es que se despiden a los tonos fríos y cenizas empiezan a decir adiós debido a que apagan la piel y endurecen facciones.

¿Cuáles son los tonos de cabello que se utilizarán?

Rubios cálidos dorados

Los rubios cálidos dorados se diferencian de los rubios fríos porque aportan luz sin endurecer, suavizan la piel y logran que el rostro se vea más descansado y luminoso.

Miel y caramelo

Luego nos encontramos con estos tonos que se ven costosos pero no forzados. Ellos aportan calidez y una dimensión suave que cambia según la luz. ‘Ese punto exacto entre lo natural y lo sofisticado. El color que se ve bonito hoy, mañana y dentro de seis semanas’.

Estos tintes te realzan el rostro.

Chestnut (café castaño luminoso)

Este es un color que no es pesado sino que es un marrón con reflejos cálidos que da profundidad y brillo al mismo tiempo.

Los cafés de 2026 tienen que verse besados por el sol, no apagados. La dimensión es lo que hace que un color se vea vivo’, manifiesta la especialista en color

