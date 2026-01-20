¿Bella, moderna y discreta? Las uñas Baby Boomer son el diseño perfecto para ti

Si tienes ganas de hacerte algo y no sabes qué, podrías considerar hacerte una bonita manicura que te haga ver arreglada, moderna y superfemenina, pero sin caer en uñas exageradas ni demasiado decoradas; hay una respuesta clarísima: las uñas Baby Boomer son lo que estás buscando. Es probable que ya conocieras este estilo; antes era llamado manicura francesa difuminada o french faded. Pues está de vuelta gracias a la Gen Z porque es elegante, combina con todo y encima disimula el crecimiento, así que te dura más tiempo “bonita”.

¿Qué son las uñas Baby Boomer y por qué se ven tan “limpias”?

Las Baby Boomer son básicamente una francesa degradada; la clara diferencia es que, en vez de tener la punta blanca marcada, llevan un difuminado suave que se mezcla con una base nude o rosada. El resultado se ve como uñas naturales, pero más estilizadas y divertidas en algunos casos.

¿Qué colores se usan en las Baby Boomer?

Las clásicas que verás dentro de este estilo son las mismas que en el estilo francés tradicional: Blanco en punta y base nude o rosada. Sin embargo, hay otras opciones dentro de esta tendencia, como por ejemplo en azul bebé, melocotón o incluso degradados con varios tonos; el estilo más pedido sigue siendo el neutro porque es el más versátil y elegante.

¿Cuánto duran intactas?

Hay una fuerte razón por la que las nuevas generaciones las aman: la duración. La razón es más sencilla de lo que crees. Resulta que, gracias al degradado, que imita el tono natural de la uña, el crecimiento se nota muchísimo menos que con una francesa normal. En pocas palabras podríamos decir que puedes pasar semanas y tu uña sigue viéndose presentable.

¿Cómo se hacen las uñas Baby Boomer?

Lo más común es hacerlas con acrílico, aunque también existen en gel. Te recomendamos acudir con tu manicura de confianza para que no haya falla y luzcas increíble durante mucho tiempo. Recuerda que este estilo es el punto medio perfecto entre “me quiero ver arreglada” y “no quiero algo llamativo”. Lo mejor es que te durará mucho tiempo.

