10 ideas de uñas copo de nieve para presumir en Navidad: son fáciles de hacer
Conoce estos diseños que serán tendencia durante diciembre y son fáciles de realizar, delicados y con un toque invernal que eleva cualquier look festivo.
10 ideas de uñas copo de nieve para presumir en Navidad
Checa estos diseños de uñas con nail art de copos de nieve para lucir en las fiestas (Pinterest)
Si quieres llevar un estilo navideño elegante y delicado, las uñas con copos de nieve son una apuesta segura. Estos diseños combinan tonos invernales, detalles brillantes y trazos sencillos que cualquiera puede recrear en casa. Aquí te mostramos 10 ideas fáciles de hacer para presumir unas manos festivas y hermosas esta Navidad.
Con estilos variados y fáciles de recrear, en Pinterest compartieron una decena de modelos para tu manicura:
- Francesa invernal: base nude con punta blanca y un pequeño copo de nieve en una uña acentuada. Clásica y elegante.
- Copos plateados sobre azul noche: un fondo azul profundo con copos plateados que dan ese aire frío y sofisticado.
- Nude con copos minimalistas: base transparente o nude y pequeños copos blancos muy finos. Sutiles y delicadas.
- Rojo navideño con acentos de nieve: rojo vibrante con uno o dos copos grandes en blanco. Festivas y llamativas.
- Glitter blanco con copos transparentes: efecto “nevado” usando glitter blanco y copos apenas marcados, ideal para quienes aman el brillo.
- Verde esmeralda con copos dorados: una combinación elegante y distinta, perfecta para quienes buscan algo más chic.
- Uñas ombré heladas: degradado en tonos blanco–celeste, rematado con copos de nieve delicados.
- Copo central grande: una uña protagonista con un copo grande bien definido y el resto en tonos suaves.
- Diseño mate invernal: base mate blanca o azul claro con copos brillantes encima para contraste.
- Copos con pedrería: pequeñas piedras plateadas o cristal para dar luz a los copos y hacer el diseño más festivo.
Ten cuidado, esto debes hacer antes de pintarte las uñas
- Lava y seca bien tus manos: elimina crema, aceites y suciedad; cualquier residuo afecta la adherencia del esmalte.
- Retira el esmalte anterior: usa quitaesmalte sin acetona si tus uñas son frágiles, o con acetona si traes colores muy pigmentados.
- Da forma a las uñas: lima en una sola dirección para evitar que se abran las capas o se quiebren.
- Empuja suavemente las cutículas: no las cortes si no es necesario; solo retíralas hacia atrás con un palito o removedor.
- Pule ligeramente la superficie: un pulido suave ayuda a emparejar la uña y mejora la fijación del esmalte.
- Limpia con alcohol o deshidratador: elimina restos de polvo y aceites para que el esmalte se adhiera mejor.
- Aplica una base coat: protege tus uñas, evita manchas y ayuda a que el color dure más.