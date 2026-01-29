‘Under Eye blush’ es el nuevo estilo de maquillaje que ya está dominando el 2026

En el 2025 se va a quedar el estilo minimalista, para darle bienvenida a todas las combinaciones ‘maximalistas’, llenando todo de colores y texturas en el 2026. Bajo esa temática llega el nuevo estilo de maquillaje conocido como ‘under eye blush’.

Una tendencia que va a dominar en los siguientes 365 días; es así que te detallaremos en qué consiste, cómo usarlo y cuál es el origen de dicho estilo, así que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Cómo hacer el ‘under eye blush’?

Aunque el nuevo estilo de maquillaje ‘under eye blush’ ya era una tendencia que estaba dominando en el 2025, parece que ahora en el 2026 va a dominar completamente el mundo de la moda. Se menciona que dicho estilo tiene su origen en las celebridades coreanas, quienes suelen aplicarse blush en la parte inferior del ojo.

Pero su presencia se destaca desde 1999 con el Igari Blush, que tenía la misma tendencia. Tiene la principal ventaja de ser muy fácil de hacer, además de ser un estilo que nos otorga ese aspecto más tierno y angelical. Para ello debes hacer lo siguiente:

Prepara tu piel con cremas y contorno de ojos; esto evitará que se seque la zona y adquiera un aspecto poco agradable. Aplica corrector en la zona. Con ayuda de una brocha pequeña, aplica un poco de rubor en la zona inferior y difumina hacia los laterales. Para marcar la tonalidad, sella el maquillaje con ayuda de polvo suelto de la misma tonalidad. Preferentemente, usa tonalidades rosas, rojizas o durazno; evita usar tonalidades azules o violetas, ya que esto marcará las ojeras. No olvides incorporar iluminador en el lagrimal. Para mayor impacto, coloca un poco de delineador café y máscara de pestañas.

¿Puede el rubor cubrir las ojeras?

Considerando la técnica del nuevo estilo de maquillaje ‘under eye blush’, recuerda que esto no te va a ayudar a eliminar todas las ojeras; puede convertirse en un gran aliado al momento de disimular las ojeras.

Al usar rubor rosa, nos ayuda a iluminar esa zona de ojeras, evitando que sean más visibles. Incluso, ahora es posible encontrar correctores con subtonos rosáceos que te pueden ayudar a disminuir su apariencia, convirtiéndose en un gran elemento para el 2026 .