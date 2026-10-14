El fenómeno de la película Las Guerreras K-pop ha conquistado por completo a las más pequeñas de la casa. Especialmente Rumi, la talentosa vocalista principal, cuyo estilo inspira a los diseños de uñas que te presentamos hoy, adaptados especialmente para niñas.

Rumi es la favorita de muchas fans debido a su asombroso estilo, su icónica trenza morada y sus misteriosas marcas ocultas. Llevar la magia de los escenarios a las manos de las niñas es una gran forma de estimular su creatividad.

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3 diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas

El diseño estrella del escenario

Este diseño está inspirado en la faceta pop de Rumi sobre los escenarios y en el llamativo color morado de su cabello. Es una opción alegre, brillante y sumamente llamativa para las niñas.

Diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas

Se aplica una base de esmalte morado pastel o lila sobre toda la uña. Una vez seco, se añade una capa de brillo con diamantina o purpurina fina. Para el toque final, se dibuja una pequeña estrella blanca o de cuatro puntas en el centro.

El estilo espejo dorado

Este diseño rinde homenaje al aspecto místico del personaje, imitando el destello mágico y las líneas doradas metálicas de sus marcas ocultas que se vuelven virales en los tutoriales de redes sociales.

Diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas

Se utiliza una base translúcida o nude muy suave. Encima se aplican sutiles stikcers de uñas en forma de líneas curvas o destellos de color oro. Para uso infantil, la mejor alternativa al polvo de espejo profesional es un esmalte con acabado metálico dorado o pegatinas autoadhesivas.

Manicura combinada estilo Guerrera K-Pop

Diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas

Una alternativa ideal si la niña no se decide por un solo estilo. Esta propuesta combina los dos mundos de Rumi mezclando un degradado suave y detalles urbanos.

Se pinta una uña de color negro con la punta degradada emulando la energía oscura de las cazadoras, otra con una base morada sólida y el resto en tonos nude con pequeños puntos o corazones metálicos.

