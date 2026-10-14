3 diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas
¡Estilo pop en sus manos! Descubre 3 diseños de uñas de Rumi de las Guerreras Kpop para niñas. Ideas fáciles, coloridas y mágicas con sus icónicos tonos
El fenómeno de la película Las Guerreras K-pop ha conquistado por completo a las más pequeñas de la casa. Especialmente Rumi, la talentosa vocalista principal, cuyo estilo inspira a los diseños de uñas que te presentamos hoy, adaptados especialmente para niñas.
Rumi es la favorita de muchas fans debido a su asombroso estilo, su icónica trenza morada y sus misteriosas marcas ocultas. Llevar la magia de los escenarios a las manos de las niñas es una gran forma de estimular su creatividad.
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3 diseños de uñas de Rumi de las Guerreras KPop para niñas
- El diseño estrella del escenario
Este diseño está inspirado en la faceta pop de Rumi sobre los escenarios y en el llamativo color morado de su cabello. Es una opción alegre, brillante y sumamente llamativa para las niñas.
Se aplica una base de esmalte morado pastel o lila sobre toda la uña. Una vez seco, se añade una capa de brillo con diamantina o purpurina fina. Para el toque final, se dibuja una pequeña estrella blanca o de cuatro puntas en el centro.
- El estilo espejo dorado
Este diseño rinde homenaje al aspecto místico del personaje, imitando el destello mágico y las líneas doradas metálicas de sus marcas ocultas que se vuelven virales en los tutoriales de redes sociales.
Se utiliza una base translúcida o nude muy suave. Encima se aplican sutiles stikcers de uñas en forma de líneas curvas o destellos de color oro. Para uso infantil, la mejor alternativa al polvo de espejo profesional es un esmalte con acabado metálico dorado o pegatinas autoadhesivas.
- Manicura combinada estilo Guerrera K-Pop
Una alternativa ideal si la niña no se decide por un solo estilo. Esta propuesta combina los dos mundos de Rumi mezclando un degradado suave y detalles urbanos.
Se pinta una uña de color negro con la punta degradada emulando la energía oscura de las cazadoras, otra con una base morada sólida y el resto en tonos nude con pequeños puntos o corazones metálicos.