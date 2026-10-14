4 Plantillas de Demon Slayer de papercraft para imprimir y armar en familia

No cabe duda que hoy en día uno de los animes más exitosos a nivel global es Demon Slayer, producido por el estudio de animación japonés Ufotable y creado por Koyoharu Gotouge. En esta ocasión te presentamos 4 plantillas de los personajes más queridos y populares para que los armes en compañía de tu familia o amigos.

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Demon Slayer: Plantillas de papercraft para imprimir y armar de los personajes del anime

Armar las figuras con las plantillas de papercraft es muy fácil ya que solo deberás recortarlas y con ayuda de resistol líquido o incluso silicón frío, deberás unir cada una de las esquinas. Esto tiene grandes beneficios ya que estimula la concentración, favorece a la memoria y a la coordinación.

Demon Slayer: Plantillas de papercraft para imprimir y armar de Tanjiro

Esta plantilla es ideal para los niños y niñas que aman al protagonista del anime; Tanjiro. Esta plantilla incluye 14 piezas para recortar, mismas que tendrán que unirse pegando cada una de las esquinas. Por otro lado, incluye accesorios como el haori y la icónica espada del personaje.

Demon Slayer: Plantillas de papercraft para imprimir y armar de Giyuu tomoiaka

Esta plantilla es perfecta para todos los fans del personaje Giyuu tomoiaka del anime. Esta destaca por tener elementos característicos del personaje como su haori bicolor, ojos y pelo en color azul. La plantilla incluye 11 piezas para recortar y unir.

Demon Slayer: Plantillas de papercraft para imprimir y armar de Nezuko Kamado

Esta plantilla es ideal para las niñas que aman a Nezuko Kamado así como los tonos rosas ya que son aquellos que caracterizan al personaje. La plantilla cuenta con el icónico kimono que Nezuko utiliza así como su cabellera negra con naranja en las puntas y su moño rosa. La plantilla cuenta con 15 elementos para recortar.

Demon Slayer: Plantillas de papercraft para imprimir y armar de Kyojuro Rengoku

Esta plantilla, como su nombre lo dice, está inspirada en el personaje de Kyojuro Rengoku el cual es reconocido por ser el Pilar de la Llama (Hashira) de la organización de Cazadores de Demonios. Cuenta con 17 piezas para recortar y armar además de que la plantilla cuenta con los icónicos tonos en amarillo y rojo que caracterizan al personaje.