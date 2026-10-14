En el mundo del maquillaje, las brochas suelen tener múltiples usos ocultos que transforman por completo un look. Uno de los secretos mejor guardados por los maquilladores profesionales es utilizar el eyeliner brush directamente sobre las pestañas.

Si tienes pestañas finas, cortas o con espacios vacíos, la máscara tradicional a veces no es suficiente para darles volumen desde la raíz. Aprender como usar el eyeliner brush para pestañas te permitirá rellenar la base milimétricamente, logrando un efecto de pestañas postizas inmediato, invisible y súper natural.

Noticias Oaxaca del 14 de octubre 2026

Las 4 técnicas para usar el eyeliner brush en tus pestañas

El truco del estampado en la raíz

A veces, al aplicar delineador líquido queda una línea blanca visible entre el párpado y las pestalas. Este método elimina ese espacio depositando color exactamente donde nace los pelitos.

Elige una brocha de delineador biselada y plana. Toma un poco de gel de ojos de larga duración. Levanta sutilmente el párpado con el dedo, mira hacia abajo y ve presionando la brocha justo en los huecos entre pestaña y pestaña.

Cómo usar el eyeliner brush para pestañas|Pinterest

El método zigzag con máscara de pestañas

Si tus pestañas inferiores son muy finas o transparentes, el aplicador gigante del rimel suele manchar la piel de la ojera. La brocha de eyeliner es la solución perfecta para un acabado impecable.

Utiliza un pincel de delineador ultra fino o de punta de precisión. Pasa las cerdas de la brocha directamente sobre el cepillo de tu máscara de pestañas favorita para tomar una pequeña cantidad de producto. Coloca el pincel plano sobre las pestañas y realiza un suave movimiento de vaivén o zigzag de lado a lado, usando los pelitos como guía.

Cómo usar el eyeliner brush para pestañas|Pinterest

El rasgado invisible hacia el lagrimal y la esquina exterior

Después de haber maquillado la base de las pestañas, utiliza lo que queda de pigmento en la punta de la brocha. Guíate por la línea de tus pestañas inferiores y extiende suavemente un milímetro hacia afuera en la esquina externa. Haz lo mismo en el lagrimal, empujando suavemente el color hacia el canal lagrimal con el lateral del pincel angular.

