3 dulceros de calabaza fáciles con botellas de plástico

Con un poco de pintura, tijeras y foami, puedes convertir las bases onduladas de botellas de plástico en recuerdos espectaculares. Hoy te damos 3 ideas fáciles y rápidas para hacer dulceros de calabaza en casa.

Ñas festividades de otoño, como el Día de Muertos y Halloerrn, traen consigo la hermosa tradición de repartir calaveritas, dulces y chocolates a los más pequeños. La solución para no comprar bolsas o contenedores desechables es el reciclaje de las botellas de plástico de refresco o agua.

Noviazgos, expulsión, eliminación, polémica y todo lo que se vivió en La Granja VIP; un repaso desde El Otro Lado de Los Realities

3 ideas de dulceros de calabaza fáciles con botellas de plástico

La calabacita hermética esférica

La calabacita hermética esférica

Por cada calabaza necesitarás dos botellas de refresco idénticas. Corta únicamente la parte inferior de ambas, justo un poco arriba de donde termina la curva. Para que encajen a presión, recorta el borde de una de las piezas un milímetro más abajo.

Une las dos piezas haciendo presión. Pinta toda la parte exterior con pintura acrílica naranja. En la parte superior, enrolla una tira de foami verde para formar el tallo y añade un par de hojas.

La canastita clásica con asa de limpiapipas

La canastita clásica con asa de limpiapipas

Utiliza una sola botella limpia y seca. Córtala en línea recta con un cúter a la altura media o baja para formar un recipiente tipo cubeta. Pinta el bote de naranja por fuera. Haz dos pequeñas perforaciones a los lados de la parte superior, cruza un limpiapipas negro o verde de extremo a extremo y asegúralo con nudos para formar el asa. Pega un par de ojos locos al frente y rellena con chocolates.

La calabaza rústica texturizada

La calabaza rústica texturizada |Pinterest

Corta la base de una botella de plástico grande para que sirva como contenedor rígido del centro. Recorta varias tiras ovaladas o ligeramente curvas de foami naranja. Ve pegando estas tiras de forma vertical alrededor de toda la botella plástica con silicón caliente, de modo que tapen el plástico y le den un relieve acolchado.

Para la cara, recorta triángulos de foami negro y pégalos simulando la clásica expresión de una lámpara de calabaza. Remata decorando el borde superior con hojas de foami verde.

