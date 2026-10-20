Cómo usar la sombra dorada para iluminar los ojos encapotados después de los 50

Conseguir una mirada luminosa después de los 50 no depende de utilizar muchos productos, sino de saber cómo y dónde aplicarlos. La sombra dorada puede convertirse en una gran aliada para realzar los ojos encapotados, aportar un toque de luz y conseguir un maquillaje elegante que resalte las facciones sin recargar los párpados.

Si aún no sabes qué tipo de párpado tienes o si es encapotado o no, déjanos decirte que esta forma se caracteriza porque una parte de la piel del párpado superior cae sobre el párpado móvil haciendo que este se vea menos cuando los ojos están abiertos. Con el paso del tiempo los cambios naturales en la piel pueden acentuar esta característica por lo que adaptar una técnica especifica a la hora del maquillaje ayuda a conseguir un resultado más favorecedor.

¿Qué tono de sombra dorada elegir después de los 50?

Si eres una mujer que se encuentra en los 50’s y le tiene miedo al maquillaje debido a que no se vea bien en una piel madura, toma en cuenta estos tips que te ayudarán a resaltar tu belleza y a caminar con seguridad. Recuerda que el secreto está en encontrar un tono que ilumine la mirada sin destacar demasiado la textura de la piel. Los dorados suaves, champán, beige cálido, oro rosado son alternativas versátiles para crear un maquillaje sofisticado tanto de día como de noche.

Asimismo, si buscas un efecto natural, las sombras satinadas suelen ser una buena opción si no quieres arriesgarte tanto ya que aportan luminosidad sin exagerar en el brillo intenso que algunas otras sombras pueden plasmar. En cambio, los dorados metálicos pueden reservarse para ocasiones especiales, aplicándolos en pequeñas cantidades. También conviene elegir una textura que se difumine con facilidad y no se acumule en los pliegues del párpado.

¿Cómo aplicar la sombra dorada en los ojos encapotados?

El primer paso para todas las pieles y tipo de párpado es preparar la piel con crema para ojos, prebase o corrector ligero siempre que no marque las líneas de expresión. Después utiliza una sombra mate en tono beige o café claro, esto servirá para dar profundidad.

Con los ojos abiertos y mirando de frente al espejo, identifica la zona que permanece visible por encima del pliegue natural y comienza a difuminar con un tono de transición ligeramente más alto que el pliegue, sin llevarlo demasiado cerca de las cejas.

Después aplica la sombra que será la protagonista de tu mirada, en este caso será en tono dorado. Empieza la distribución de la sombra con una brocha pequeña o con la yema del dedo en el centro del párpado móvil y, si lo deseas, en el lagrimal. Este punto de luz ayuda a que la mirada parezca más despierta.

Para terminar, difumina los bordes y utiliza una máscara de pestañas o rimel que sea de tu agrado, recuerda que hay para hacer efecto más largo, con volumen o más intensas. Un tip extra puedes utilizar una máscara de pestañas en color café para que haya una mejor armonía en la mirada.