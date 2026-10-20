3 cortes pixie desenfadados para quitarse 10 años de encima y destacar los rasgos a los 50

Siempre es un buen momento para mejorar nuestra imagen y sentirnos más a gusto con nosotros mismos. Muchos se enfocan en su estado físico, otros renuevan su guardarropa y algunos se inclinan por un nuevo corte de cabello.

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En este último caso, los estilos que existen son muy variados y las nuevas tendencias logran imponerse cada año. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta diversos factores ates de elegir qué corte es el más adecuado para nuestro tipo de pelo, tipo de rostro y personalidad.

¿Qué es el corte pixie?

En este marco, uno de los cortes de cabello más versátiles y elegidos es el pixie, un estilo de cabello corto que se caracteriza por llevar la parte trasera y las zonas laterales más pulidas o rebajadas, mientras que la parte superior conserva una mayor longitud para aportar volumen, movimiento y textura.

El origen del corte pixie se remonta a los años 50 y 60, y fue popularizado por iconos de la moda y el cine como Audrey Hepburn y Mia Farrow. Aunque las décadas pasaron, este clásico se ha reinventado en múltiples variantes, adaptándose a todo tipo de rostros, texturas de cabello y estilos personales.

Tres variantes del corte pixie

Tras todo lo señalado, los expertos en belleza remarcan que son muchos los factores que debemos considerar a la hora de elegir determinado corte de cabello. Por ejemplo, a partir de los 50 años, la estructura capilar suele experimentar cambios en densidad y cuerpo, al tiempo que las facciones del rostro buscan un marco que aporte luz y firmeza visual.

Es en estos casos que el corte pixie desenfadado actúa como un "efecto lifting" natural ya que, al despejar el cuello y enmarcar los pómulos y la mirada, redirige la atención hacia la parte superior del rostro, disimulando suavemente las líneas de expresión y aportando una vitalidad inmediata. A continuación, se detallan 3 variantes para restar años y enmarcar tus facciones:

Pixie Bixie desenfadado con capas desfiladas

En qué consiste: Es la fusión perfecta entre el corte pixie tradicional y el estilo bob. Mantiene un largo ligeramente mayor en la nuca y los laterales, pero incorpora capas desfiladas en la zona superior.

Por qué rejuvenece: Ofrece una transición suave si no quieres un corte radicalmente corto. Las capas desfiladas rompen con la rigidez, aportando textura y volumen en la coronilla, lo que estiliza el cuello y suaviza el óvalo facial.

Ideal para: Destacar los pómulos y dar una sensación de densidad a cabellos finos o maduros.

Pixie asimétrico con flequillo ladeado y despeinado

En qué consiste: Lleva un lateral más corto y el otro más largo, creando una diagonal que se integra con un flequillo largo peinado hacia un lado de forma ligera e informal.

Por qué rejuvenece: Las líneas asimétricas aportan dinamismo y modernidad. El flequillo ladeado disimula suavemente las líneas de la frente y enmarca la mirada, dirigiendo la atención hacia tus ojos y pómulos de manera muy favorecedora.

Ideal para: Suavizar las facciones de rostros redondos u ovalados y aportar un aire desenfadado y chic.

Boyish Pixie texturizado y elevable (Estilo Tomboy)