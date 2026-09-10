5 ideas para decorar el cofre de tus juguetes con stickers

Mantener el orden en la habitación de los niños puede convertirse en un verdadero desafío diario. Por ello, te presentamos las 5 mejores ideas para decorar el cofre de sus juguetes y poder brindarles las herramientas para que limpien su habitación a través de un momento divertido.

Transformar el contenedor genérico en un baúl de juguetes personalizado no solo es una excelente manualidad de fin de semana, sino la estrategia perfecta para hacer que el momento de recoger muñecos y bloques sea una extensión del juego.

La técnica del sticker bombing se ha consolidado como una de las tendencias de diseño más populares, económicas y de alto impacto visual. Olvídate de pegar calcomanías al azar que terminen viéndose caóticas o desalineadas.

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5 ideas creativas para decorar el cofre de tus juguetes con stickers

Efecto mural de cómics

Cubre toda la superficie exterior del cofre pegando stickers de tus superhéroes o personajes favoritos uno encima de otro, sin dejar espacios vacíos. Para asegurar que dure intacto frente al trato rudo, aplica una capa de pegamento blanco diluido con agua o barniz transparente para plastificar el diseño.

Descubre las formas en las que puedes decorar tu cofre con stickers|Pinterest

Clasificación inteligente por categorías

Utiliza la cara frontal del baúl para pegar stickers gigantes que sirvan como letreros visuales. Coloca estampitas de carritos en una zona, bloques en otra y peluches al centro.

Maleta de viaje vintage

Pinta el cofre de color café o gris. Consigue stickers que simulen timbres postales de diferentes países, banderas del mundo y logotipos retro y pégalos de forma espaciada únicamente en las esquinas y los costados, logrando un aspecto de explorador o maleta de aventuras sumamente aesthetic.

Decora el cofre de juguetes de tus hijos para incentivar el orden en su habitación|Pinterest

Cofre galáctico que brilla en la oscuridad

Forra o pinta el baúl de color azul marino o negro mate. Utiliza planillas de stickers de estrellas, planetas, naves espaciales y constelaciones que cuenten con tecnología fotoluminiscente.

Diseño minimalista con siluetas geométricas uniformes

Elige stickers de un solo tipo de figura y pégalos manteniendo una distancia de 5 centímetros entre cada uno, simulando un patrón de papel tapiz premium sobre un cofre blanco o de madera.