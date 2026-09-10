Qué hacer con el hueco al lado del inodoro: 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera
Mejorar la organización del baño no es tan complicado como suena, menos cuando se recurre a soluciones que aprovechan hasta el más mínimo espacio.
Aunque casi siempre pasa desapercibido por su tamaño, el espacio que queda junto al inodoro perfectamente se puede utilizar para optimizar el espacio del baño y hacer que se vea impecable en todo momento. La solución está en apostar por opciones funcionales y que no requieran de instalaciones pesadas, para que así toda la remodelación de este cuarto sea accesible y mejore la vista al instante.
¿Qué poner en la esquina al lado del inodoro? 4 soluciones que transformarán tu baño al instante
Mueble vertical con compartimentos. Entre las tendencias de decoración de interiores que están arrasando en 2026, están los muebles minimalistas y que no son para nada estorbosos. Precisamente, estos diseños quedan muy bien para ponerse en espacios reducidos y así hacer que se vuelva una zona funcional, como el rincón que queda junto al retrete, ya sea del lado a la pared o hacia el lavabo.
- Carrito con ruedas. Si prefieres las soluciones prácticas y para las que no necesites hacer cambios bruscos en la instalación, una alternativa infalible para aprovechar el espacio al lado del indoro, son los carritos de aluminio que vienen con rueditas integradas y son perfectos para mejorar el orden en esta habitación. En el interior podrás poner productos de belleza, cosas para la limpieza y hasta repuestos, para así tenerlos siempre a la mano.
Estante completo con puertas. En caso de que prefieras algo más sofisticado y que reduzca el ruido visual del baño, entonces los estantes completos para baño que traen puertas podrían ser la mejor opción. Se trata de estructuras que quedan fijadas sobre el retrete y van situadas en ambos costados. Dependiendo del presupuesto que tengas, puedes hacerlo a la medida con la cantidad de compartimentos que consideres necesarios o comprar uno que ya venga listo para ponerse. Para que todo quede elegante, solo procura elegir un color que combine con las paredes.
- Cestos tipo mesa. Si eres fan de poner velas y plantas en el baño para que se sienta armonioso cada que entras, sabes la importancia de tener una base fija para poner estos artículos y que no se caigan. Y una de las ideas para mejorar la organización, son los cestos junto al inodoro en los que se puede poner una tapa y que en el interior tenga buen almacenamiento para poner toallas sucias.