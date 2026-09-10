Qué hacer con el hueco al lado del inodoro: 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera

Aunque casi siempre pasa desapercibido por su tamaño, el espacio que queda junto al inodoro perfectamente se puede utilizar para optimizar el espacio del baño y hacer que se vea impecable en todo momento. La solución está en apostar por opciones funcionales y que no requieran de instalaciones pesadas, para que así toda la remodelación de este cuarto sea accesible y mejore la vista al instante.

¿Qué poner en la esquina al lado del inodoro? 4 soluciones que transformarán tu baño al instante