El link para votar HOY jueves 10 de septiembre en la Granja VIP Segunda Temporada

Durante esta primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada la tensión aumentó entre los granjeros luego de que se realizara cara a cara la primera Asamblea, una de las dinámicas que más expectativa generó entre los participantes y el público. Tras los enfrentamientos de la noche quedaron definidos los cuatro famosos que ahora necesitarán el apoyo del público para evitar convertirse en el primer eliminado.

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Tras los encaramientos, señalamientos y consejos la placa de eliminación quedó conformada por María Karunna, Kevyn Contreras “Bicolor”, Rafa Mercadante y Mónica Escobedo. Ahora los nominados tendrán que esperar el resultado de las votaciones del público las cuales se abrieron desde este 9 de septiembre.

¿Cuál es el Link para votar HOY jueves 10 de septiembre?

Las votaciones ya fueron abiertas para que el público pueda emitir sus puntos a su o granjero o granjeros favoritos que están en riesgo de abandonar La Granja VIP el próximo domingo 13 de septiembre.

Para poder apoyar a uno de los nominados es necesario visitar el siguiente link de las votaciones el cual puedes encontrar en el sitio oficial de La Granja VIP o dando clik aquí: Vota en La Granja VIP Segunda Temporada por tu granjero favorito.

¿Cómo votar y cuántos votos están disponibles?

Una vez que ingreses a la sección de votaciones aparecerá una imagen con cada nominado a lado del nombre aparece una cruz que al presionarla se incrementa un número, esa cantidad representa los votos que sse le otorga al granjero.

Cabe mencionar que cada persona cuenta con 10 votos para apoyar a los nominados. Estos pueden repartirse entre diferentes participantes o concentrarse todos en un solo granjero. Una vez que concluyas con el proceso puedes obtener VOTOS EXTRAS utilizando las opciones que aparecen en la plataforma oficial después de emitir los votos normales.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

Mientras los cuatro nominados esperan el resultado final de las votaciones, el público puede seguir lo que se vive día a día dentro de La Granja VIP, así como la participación de cada uno de los granjeros, así como actividades que realizan, retos, alianzas, juegos y peleas a través de la programación en vivo de Azteca Uno la cual da inicio de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm mientras que las Galas de Eliminación que están programas los domingos en punto de las 8:00 pm.

También puedes seguir el programa mediante el sitio oficial de Azteca UNO y la aplicación TV Azteca En Vivo. También puedes seguir diferentes cámaras y todo lo que ocurre en el día y noche a través de la plataforma de streaming Disney+ en la cual se ofrece la transmisión 24/7.