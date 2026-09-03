Las mejores ideas para decorar tus colores si eres fanático de las pegajosas canciones y las misiones secretas de Rumi, Mira y Zoey, las Guerreras K-Pop o K-Pop Demon Hunters.

Si quieres que tu estuche escolar tenga la misma energía vibrante que el escenario del grupo Huntr/x, personalizar tus materiales es el paso ideal para destacar en tus clases y proyectos artísticos.

Transformar tus herramientas de dibujo comunes en piezas de colección de tus ídolos animados es más sencillo de lo que imaginas. Ya sea que te encanten los tonos morados y el aura de líder de Rumi, el toque tierno de Mira o la actitud ruda de Zoey.

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Las 5 ideas para decorar tus colores de las Guerreras K-Pop

El toque de líder: Estilo Neón Rumi

Envuelve el cuerpo de tus lápices utilizando cintas washi tape en tonos morado holográfico o lila pastel. En la parte superior puedes pegar un pequeño recorte impreso del rostro de Rumi o su logotipo oficial y asegurarlo con cinta transparente gruesa.

El espíritu libre: Diseño Rebelde de Mira

Pinta la base de tus lápices de colores con pintura acrílica rosa neón y usa un marcador negro para dibujar patrones geométricos o destellos. Añade un mini pompón rosa en el extremo superior.

Inspírate en el estilo de las Guerreras K-Pop para decorar tus lápices de colores|Netflix

La fuerza del rap: Estilo urbado Zoey

Decora tus lápices envolviendo hilos de bordar de los colores amarillo, blanco y gris, alrededor del cuerpo de tus colores.

La barrera mágica: Efecto Golden

Aplica una capa de pegamento blanco sobre tus colores, y añade algunos destellos de glitter o diamantina dorada o tornasol.

|IG: @lasguerreraskpop.oficial

El duelo de bandas

Decora la mitad de tu set de lápices con una temática oscura, pintura o cintas en colores azul marino, negro y verde neón.

¿Cómo proteger tus diseños del desgaste escolar?

Para que tus útiles personalizados no pierdan su encanto tras largas jornadas de tareas y dibujos, es fundamental aplicarles un escudo protector.

Una vez que termines de decorar tus lápices con pintura, stickers o imágenes impresas, aplica una capa ligera de barniz de uñas transparente o resina epóxica al frío.

