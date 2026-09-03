Por qué recomiendan poner sal y refresco de cola en una olla: para qué sirve

Poner sal y refresco de cola en una olla puede servir como método casero para aflojar restos de comida y suciedad adherida, especialmente cuando se aplica calor moderado y posteriormente se realiza una limpieza convencional. Esto se debe a que la bebida contiene compuestos ácidos que pueden contribuir a desincrustar determinados residuos, mientras que la sal puede aportar una acción abrasiva suave.

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Pero no todas las superficies reaccionan de la misma manera a los productos ácidos o abrasivos. Por eso siempre conviene consultar las instrucciones del fabricante de la olla antes de utilizar una mezcla casera.

¿Para qué sirve poner sal y refresco de cola en una olla?

Estas son algunas de las razones por las que se emplea este truco casero de limpieza:



Ayuda a aflojar restos adheridos: el líquido puede mantener húmeda la suciedad y, junto con la acción del calor y el tiempo de remojo, facilitar su posterior retirada.

el líquido puede mantener húmeda la suciedad y, junto con la acción del calor y el tiempo de remojo, facilitar su posterior retirada. Aporta una acción abrasiva suave: los cristales de sal pueden ayudar a frotar determinados residuos, aunque su uso debe ser cuidadoso para evitar rayar superficies delicadas.

los cristales de sal pueden ayudar a frotar determinados residuos, aunque su uso debe ser cuidadoso para evitar rayar superficies delicadas. Puede facilitar la limpieza posterior: después de remojar o calentar ligeramente la mezcla, los restos de comida pueden desprenderse con mayor facilidad mediante una esponja adecuada.

después de remojar o calentar ligeramente la mezcla, los restos de comida pueden desprenderse con mayor facilidad mediante una esponja adecuada. Se utiliza como un recurso doméstico puntual: es una alternativa popular en redes sociales, aunque su eficacia no es idéntica en todos los tipos de manchas ni materiales.

La American Cleaning Institute (ACI), asociación estadounidense dedicada a la información científica sobre productos y prácticas de limpieza, recomienda seleccionar los métodos de limpieza de acuerdo con la superficie y seguir siempre las indicaciones de los fabricantes. Esto es especialmente importante en utensilios de cocina que cuentan con revestimientos específicos.

¿Cómo usar sal y refresco de cola para limpiar una olla de forma segura?

Una forma prudente de aplicar el truco consiste en seguir estos pasos:



Retirar los restos sueltos: antes de añadir cualquier producto, conviene eliminar con agua y un utensilio suave los residuos de comida que no estén adheridos. Añadir una pequeña cantidad de refresco de cola: el líquido debe cubrir únicamente la zona que se desea tratar. No es necesario llenar por completo una olla grande. Incorporar la sal con moderación: su función se aprovecha principalmente durante la limpieza manual, por lo que una cantidad excesiva no necesariamente mejora el resultado. Dejar actuar durante un tiempo limitado: el remojo puede ayudar a reblandecer determinados restos. Si se aplica calor, debe hacerse siguiendo las recomendaciones de seguridad correspondientes y sin dejar la olla desatendida. Lavar posteriormente con agua y detergente: una vez retirados los residuos, es fundamental lavar y enjuagar correctamente la olla antes de volver a utilizarla para cocinar.

También es conveniente considerar algunas precauciones:

