Por qué recomiendan poner sal y refresco de cola en una olla: para qué sirve
La combinación de sal y refresco de cola se ha popularizado como un truco casero para ayudar a desprender residuos adheridos y facilitar la limpieza de algunas ollas. Estos son los pasos a seguir.
Poner sal y refresco de cola en una olla puede servir como método casero para aflojar restos de comida y suciedad adherida, especialmente cuando se aplica calor moderado y posteriormente se realiza una limpieza convencional. Esto se debe a que la bebida contiene compuestos ácidos que pueden contribuir a desincrustar determinados residuos, mientras que la sal puede aportar una acción abrasiva suave.
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Pero no todas las superficies reaccionan de la misma manera a los productos ácidos o abrasivos. Por eso siempre conviene consultar las instrucciones del fabricante de la olla antes de utilizar una mezcla casera.
¿Para qué sirve poner sal y refresco de cola en una olla?
Estas son algunas de las razones por las que se emplea este truco casero de limpieza:
- Ayuda a aflojar restos adheridos: el líquido puede mantener húmeda la suciedad y, junto con la acción del calor y el tiempo de remojo, facilitar su posterior retirada.
- Aporta una acción abrasiva suave: los cristales de sal pueden ayudar a frotar determinados residuos, aunque su uso debe ser cuidadoso para evitar rayar superficies delicadas.
- Puede facilitar la limpieza posterior: después de remojar o calentar ligeramente la mezcla, los restos de comida pueden desprenderse con mayor facilidad mediante una esponja adecuada.
- Se utiliza como un recurso doméstico puntual: es una alternativa popular en redes sociales, aunque su eficacia no es idéntica en todos los tipos de manchas ni materiales.
La American Cleaning Institute (ACI), asociación estadounidense dedicada a la información científica sobre productos y prácticas de limpieza, recomienda seleccionar los métodos de limpieza de acuerdo con la superficie y seguir siempre las indicaciones de los fabricantes. Esto es especialmente importante en utensilios de cocina que cuentan con revestimientos específicos.
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¿Cómo usar sal y refresco de cola para limpiar una olla de forma segura?
Una forma prudente de aplicar el truco consiste en seguir estos pasos:
- Retirar los restos sueltos: antes de añadir cualquier producto, conviene eliminar con agua y un utensilio suave los residuos de comida que no estén adheridos.
- Añadir una pequeña cantidad de refresco de cola: el líquido debe cubrir únicamente la zona que se desea tratar. No es necesario llenar por completo una olla grande.
- Incorporar la sal con moderación: su función se aprovecha principalmente durante la limpieza manual, por lo que una cantidad excesiva no necesariamente mejora el resultado.
- Dejar actuar durante un tiempo limitado: el remojo puede ayudar a reblandecer determinados restos. Si se aplica calor, debe hacerse siguiendo las recomendaciones de seguridad correspondientes y sin dejar la olla desatendida.
- Lavar posteriormente con agua y detergente: una vez retirados los residuos, es fundamental lavar y enjuagar correctamente la olla antes de volver a utilizarla para cocinar.
@masnatural2.0
Pon sal en la Coca Cola♬ sonido original - Yeimi Rodríguez
También es conveniente considerar algunas precauciones:
- Evitar el uso de sal como abrasivo en superficies delicadas: algunos acabados pueden rayarse si se frota con demasiada fuerza.
- No mezclar productos de limpieza sin conocer su compatibilidad: combinar sustancias químicas puede producir reacciones no deseadas.
- No utilizar el método como sustituto de una limpieza adecuada: el refresco de cola y la sal pueden ayudar a tratar algunos residuos, pero no son una solución universal para desinfectar o limpiar todo tipo de suciedad.