Haz esta mascarilla y tu cabello se hará fuerte y recuperará color

El mantenimiento del cabello en ocasiones es de las cosas más difíciles de sortear, pues influyen muchos factores que afectan directamente a tu melena. Pero cuando llegan a los 45 años, es todavía más difícil mantener fuerte y sin canas tu pelo. En ese sentido, he aquí un remedio casero y fórmula contundente que te ayudaría de manera natural a contrarrestar las complicaciones que se presentan en la salud capilar. Toma nota y aplica los consejos aquí dados.

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¿Por qué esta mascarilla con café y acondicionador te ayudan con tu cabello?

Las mascarillas se han vuelto complementos y ayudas extraordinarias para todos aquellos que buscan fortalecimiento, brillo o cuidados especiales en su cabello. Y es que se sabe que a cierta edad, eso se complica por los procesos naturales del cuerpo. Por eso hoy esta fórmula de café con acondicionador busca que poco a poco y confiando en el proceso, fortalezcas y des color a tu melena.

Se sabe que para muchas personas los periodos entre los 40 y 50 son catastróficos porque llegan las canas a su vida. Y también se entiende que muchos no disfrutan en absoluto y buscan de todas las formas para pintar su pelo. En este caso, el remedio casero con café lo que busca es hacerlo de forma efectiva y natural.

Que se logre un fortalecimiento y coloramiento efectivo, requiere de una correcta aplicación y también se advierte que en algunas personas funciona mejor que en otras. El objetivo es no sufrir con lo abrasivos que suelen ser algunos tintes o procesos similares con productos comerciales. Por eso, presta atención en cómo se hace y espera buenos resultados como más color y mejor brillo.

¿Cómo preparar mezcla de café y acondicionador para fortalecer y pintar tu cabello?

Ingredientes

Dos cucharadas de café soluble

Media taza de agua caliente

Dos cucharadas de acondicionador

Preparación y aplicación

Ya que tienes tu agua caliente, vierte el café allí y posteriormente espera que se enfríe

Allí agregarás el acondicionador hasta que se logre una mezcla homogénea

Y así de fácil se llegó a la aplicación, donde se realizará en cabello limpio, en zonas donde hay canas, dejando actuar entre 20 y 30 minutos… para finalmente enjuagar con abundante agua.