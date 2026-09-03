Café con bicarbonato: por qué recomiendan y para qué sirve

Si tu eres parte de esas personas que requieren de su bebida cada mañana y por lo tanto posees una cafetera, se te anima a reciclar los residuos molidos y crear una mezcla que te ayudará eficientemente en la cocina. Por ello, el café con bicarbonato se convertirá en una ayuda indispensable para limpiar, quitar malos olores y así evitar gastos en productos especializados o con muchos químicos que llegan a afectar la salud.

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¿Para qué sirve la combinación de café con bicarbonato?

Aunque este polvo blanco que se tiene en la cocina para distintos usos es muy usado, la combinación de café con bicarbonato está ganando bastante popularidad. Ante eso, conoce todas las aplicaciones que pueden ejecutarse en pro de un bienestar dentro de los espacios de tu hogar.

Repelente Casero - Se presume como un excelente ahuyentador de pequeños insectos que suelen acercarse a tus balcones/ventanas y a tus jardines o espacios con plantas.

Se presume como un excelente ahuyentador de pequeños insectos que suelen acercarse a tus balcones/ventanas y a tus jardines o espacios con plantas. Exfoliante natural - Si eres de las personas que no sufren mucho con la sensibilidad de la piel, este exfoliante natural actúa para eliminar células muertas y demás impurezas de tu rostro. Por ello, puedes agregar un poco de agua a la mezcla y aplicarla en tu cara.

Si eres de las personas que no sufren mucho con la sensibilidad de la piel, este exfoliante natural actúa para eliminar células muertas y demás impurezas de tu rostro. Por ello, puedes agregar un poco de agua a la mezcla y aplicarla en tu cara. Elimina olores - Si tú dejas un recipiente pequeño en tu refrigerador, en tus zapatos o en los botes de basura, puedes olvidarte del mal olor al ser bastante efectiva su aplicación.

Si tú dejas un recipiente pequeño en tu refrigerador, en tus zapatos o en los botes de basura, puedes olvidarte del mal olor al ser bastante efectiva su aplicación. Limpia y desengrasa - Mientras que en la vida de la cocina también te podría ayudar por su labor abrasiva suave que sirve precisamente para remover la suciedad que ya se pegó o la grasa de ollas o en su defecto los sartenes de diferentes materiales.

¿Cómo se prepara esta mezcla de café con bicarbonato para ayudar en la cocina?

La ventaja que se encuentra al momento de realizar esta mezcla es que es muy sencilla y he aquí las indicaciones.

#TrucosDeCocina #LimpiezaCasera #DIYHogar #EcoHogar ♬ sonido original - bienestar.al.horn @bienestar.al.horn ¿Sabías que el café que ya usaste puede limpiar tu cocina mejor que muchos productos químicos? Te muestro cómo preparar esta mezcla casera de café usado y bicarbonato que: • Elimina grasa y suciedad leve • Neutraliza malos olores • Es económica y ecológica Perfecta para ollas, sartenes, tablas de cortar y más. 🔹 Ingredientes: café usado + bicarbonato 🔹 Proporción: 2 cucharadas de café + 1 de bicarbonato 🔹 Modo de uso: aplica, frota y enjuaga ¡Tu cocina te lo agradecerá! #BienestarAlHorno