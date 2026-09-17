5 ideas para decorar tus vasos de las Guerreras K-Pop

El arrollador éxito de las Guerreras K-Pop llega a tus vasos con las mejores ideas para decorar y llevar esta tendencia estética contigo a todas partes.

Si eres fanático de la banda virtual HUNTR/X y de sus icónicas integrantes Rumi, Mira y Zoey, llevar su energía a tus objetos cotidianos es una forma fantástica de expresar tu pasión por el fandom.

Personalizar tu propia vajilla con ideas para decorar tus vasos de las K-Pop Demon Hunters te permitirá transformar vasos de vidrio, termos de plástico o tazas de café en verdaderas piezas de colección con un estilo urbano y neón único.

“Se llevó un pedazo de mi alma”; Aylín Mújica rompe en llanto al hablar sobre la inesperada pérdida de su hijo, Mauro

5 mejores ideas para decorar tus vasos de las Guerreras K-Pop

Vasos de vidrio con siluetas de vinilo permanente

Utiliza vinilo adhesivo permanente de color negro o metalizado para recortar las siluetas estilizadas de Rumi, Mira y Zoey en sus poses de combate y pégalas en el centro de un vaso transparente con popote.

Vasos térmicos con efecto neón que brillan en la oscuridad

Decora la superficie de un termo o termo de plástico utilizando pintura acrílica fosforescente o vinilos fotoluminiscentes en tonos rosa eléctrico y verde limón.

Vasos decorados de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Vasos con el logotipo de HUNTR/X en vinilo holográfico

Corta las letras de la agrupación musical o de sus canciones más famosas, como Golden, en vinilo con acabado holográfico o de arcoíris.

Efecto Lava Lamp con glitter flotante en vasos de doble pared

Si usas un vaso de doble pared acrílica, rellena el espacio intermedio con una mezcla de agua, glicerina pura y diamantina gruesa en tonos morados, púrpuras y plateados.

Ideas para decorar tus vasos de las K-Pop Demon Hunters|Pinterest

Vasos decorados con el escudo de la barrera mágica Honmoon

Plasma los intrincados círculos geométricos y las runas de la barrera Honmoon que las Guerreras K-Pop activan con su canto en la base o alrededor de todo el cuerpo del vaso. Utiliza vinilo esmerilado o pintura vitral transparente para que el diseño místico se fusione de forma elegante con el color de la bebida que viertas en su interior.

