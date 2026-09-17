Cómo maquillar con sombra de ojos para abrir y levantar la mirada: paso a paso

El secreto para lograr una mirada más abierta y visualmente elevada no está en recargar el ojo con capas de maquillaje, sino en la dirección hacia donde llevas el color. Con solo tres tonos de sombras y un par de movimientos estratégicos, es posible transformar la expresión del rostro y disimular el párpado caído o la apariencia de cansancio.

Muchas veces el problema no es la sombra que eliges, sino difuminarla en la dirección equivocada o concentrar los tonos oscuros donde no corresponden. Trabajar el párpado en bloques rígidos solo logra achicar los ojos; en cambio, una técnica ascendente hacia la sien crea un efecto lifting inmediato y favorecedor, según recomienda Mejor con salud.

¿Cómo maquillar los ojos con sombras para un efecto lifting?

Para lograr una mirada más despierta, la preparación es tan importante como el color. Aplica una capa muy ligera de corrector o prebase en todo el párpado para unificar el tono de la piel y facilitar que las sombras se deslicen sin parchearse. Después, elige una paleta neutra con tres tonos de la misma gama: un color claro luminoso, un tono medio de transición y uno más oscuro para dar dimensión .

1. Ilumina la base del párpado móvil

Comienza extendiendo la sombra clara (beige, crema o vainilla) sobre todo el párpado móvil, enfatizando la zona del lagrimal. Este primer paso aporta luminosidad instantánea y evita que el párpado se vea pesado o hundido.

Aprende a iluminar la base del párpado.|(CANVA)

No necesitas recurrir a sombreados con demasiado brillo o glitter. Un acabado satinado o mate luminoso funciona mejor para reflejar la luz de manera natural y refrescar la expresión.

2. Marca la cuenca (o crea una falsa si tienes párpado encapotado)

Toma la sombra de tono medio (un marrón claro, topo o terracota neutro) con una brocha suave de difuminar y trabaja la cuenca del ojo con movimientos suaves en abanico.

El truco para párpado caído o encapotado: No coloques el color justo dentro del pliegue natural. Mira directamente al frente en el espejo y aplica la sombra ligeramente por encima de la cuenca real. Esto genera la ilusión óptica de un párpado más amplio y con mayor profundidad.

3. Lleva la sombra oscura en dirección ascendente

De acuerdo con el maquillador David Deibis. este es el paso clave para levantar la mirada. Según dijo a Lecturas, debes tomar una pequeña cantidad del tono más oscuro y deposítalo únicamente en el tercio exterior del ojo, pegado a la línea de las pestañas superiores.

A continuación, difumina el pigmento hacia afuera y en diagonal, buscando la cola de la ceja o la sien. Evita arrastrar la sombra hacia abajo o bordear el extremo inferior del ojo con tonos muy cargados, ya que esto acentúa la sensación de mirada caída.

4. Suaviza las bordes para un degradado natural

Con una brocha limpia y esponjosa, repasa las orillas de la sombra oscura haciendo movimientos circulares muy suaves. No agregues más producto: el objetivo es difuminar los cortes de color para que los tres tonos se integren entre sí.

Las líneas demasiado marcadas o rígidas endurecen las facciones y suman años. En cambio, una transición suave y ahumada hace que el maquillaje se perciba ligero y profesional.

5. Añade puntos estratégicos de luz y marca las pestañas

Aplica un toque de sombra clara luminosa o iluminador en el lagrimal e inmediatamente debajo del arco de la ceja. La combinación de claridad en el interior y profundidad ascendente en el exterior es la fórmula definitiva para abrir la mirada.

Para cerrar el look, riza las pestañas desde la raíz y aplica máscara concentrando la mayor cantidad de producto en las pestañas de las esquinas exteriores. Esto refuerza el efecto de ojo rasgado y elevado.

El secreto está en la dirección del difuminado

Lograr un efecto lifting en los ojos no requiere técnicas complejas de maquillaje profesional ni exceso de cosméticos. La clave radica en entender cómo interactúan la luz y la sombra: los tonos claros proyectan hacia adelante, mientras que los tonos oscuros profundizan y dirigen la atención según la inclinación que les des.

Si quieres comprobar la diferencia, prueba aplicar esta técnica en un solo ojo y compara el resultado frente al espejo. Verás cómo un simple ajuste en el difuminado hacia la sien cambia por completo la apertura de tu mirada.