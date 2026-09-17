Cómo decorar una chamarra de mezclilla: 5 ideas originales
Conoce los pasos para poder decorar tu chamarra de mezclilla y darle una nueva vista completamente personalizada que refleje tus gustos e intereses
Decorar una chamarra de mezclilla es el proyecto de moda custom por excelencia para transformar una prenda básica y atemporal en una pieza única que refleje toda tu personalidad.
La mezclilla o denim es uno de los tejidos más nobles y resistentes del armario, lo que la convierte en el lienzo perfecto para experimentar con texturas, colores y relieves sin temor a dañar la prenda.
Ya sea que tengas una chamarra guardada que ya te aburre o que hayas encontrado una pieza de segunda mano, el upcycling te permite darle una segunda vida con un aire completamente renovado, vanguardista y de diseñador.
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5 ideas para decorar una chamarra de mezclilla
- Pintura acrílica textil en la espalda
Utiliza la costura del panel trasero de la chamarra como un marco para pintar tu diseño favorito, como flores abstractas, frases inspiradoras o arte pop.
- Aplicación de parches y pines en cascada
Agrupa una colección de parches bordados, termoadhesivos y pintes de tus bandas, películas o símbolos favoritos sobre los hombros o en la zona del pecho.
- Detalles de pedreria, perlas o estoperoles en el cuello y hombros
Cose perlas de diferentes tamaños o aplica estoperoles metálicos a presión a lo largo del cuello de la chamarra o sobre las solapas de los bolsillos delanteros.
- Lienzos de tela estampada o encaje en los paneles traseros
Recorta un pedazo de tela llamativa, como un paliacate, tela de animal print o encaje romántico y cóselo cibriendo uno de los paneles o los puños. Es una excelente alternativa si no deseas pintar, ya que aporta color, textura y movimiento a la mezclilla rígida de manera muy limpia.
- Flecos de gamuza, mezclilla o pedrería en las mangas
Cose una tira de flecos largos a lo largo de la costura trasera de las mangas o cruzando la espalda de lado a lado. Al caminar o mover los brazos, los flecos crean un dinamismo espectacular de estilo vaquero moderno o festivalero que no pasará desapercibido.