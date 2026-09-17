Votos extra de La Granja VIP: cómo dar más de 10 votos para salvar a tu Granjero favorito nominado

Tras vivir el segundo miércoles de Asamblea en La Granja VIP Segunda Temporada y tener los nombres de los nominados la tensión aumentó entre los granjeros y sobre todo del público quien tiene en sus manos nuevamente una decisión importante dentro de la competencia ya que ha comenzado a repartir sus votos para apoyar a su participante favorito para que continúe en La Granja.

Desde que terminó la transmisión del miércoles las votaciones quedaron abiertas para que el público pueda darle 10 puntos a su granjero favorito, sin embargo, si quieres seguir sumando en la puntuación existe una opción para adquirir más votos la puedes adquirir de manera fácil, rápida y gratuita.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en La Granja VIP Segunda Temporada?

Como te lo mencionamos anteriormente, corrió la segunda semana con una Asamblea llena de sorpresas donde se determinó la nueva lista de participantes en riesgo donde actualmente se encuentra Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras.

Ahora que se conoce el nombre de los granjeros en riesgo tú como público ya puedes comenzar a votar a través del siguiente enlace VOTACIONES LA GRANJA VIP recuerda que tu apoyo es importante ya que con él se determina el rumbo del reality y de la participación de cada granjero.

¿Cómo tener más de 10 votos en La Granja VIP?

Si ya ingresaste a la página de votación y si se te terminaron los 10 votos que se otorgan puedes revisar el portal y adquirir más puntos. A continuación te revelamos cómo los puedes obtener.



Entra al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP o dando click AQUÍ Reparte los primeros 10 votos a un granjero o dividirlos entre varios Al concluir regístrate o inicia sesión con los datos que te solicite la plataforma Después, se reproducirá un video y saldrá un mensaje que indica votos adicionales La plataforma puede solicitarle ver el video Una vez completado el proceso, pueden aparecer 10 votos adicionales para volver a votar Puedes repetir el proceso incluso llenando una encuesta y seguir sumando votos extras

