Aquí te presentamos 5 ideas creativas para hacer adornos de Halloween de las Guerreras K-Pop que puedes crear fácilmente en casa, ideales para desatar tu lado HUNTR/X.

Si eres fanática del K-Pop y quieres que tu espacio refleje tu pasión con un toque oscuro y aesthetic, es momento de fusionar el K-Pop con la noche de brujas. Olvídate de las decoraciones genéricas de siempre y atrévete a transformar tu habitación o tu fiesta con este concepto único.

¿Diego Boneta se da una nueva oportunidad en el amor? ¡Ojo al mensaje que le envió a Renata Notni!

5 ideas para hacer adornos de Halloween de las Guerreras K-Pop

Guirnaldas colgantes de las Guerreras versión Halloween

Utiliza las populares plantillas temáticas de las integrantes en sus versiones más oscuras. Imprímelas a color en papel grueso o cartulina, recorta sus siluetas con cuidado y haz una pequeña perforación en la parte superior.

Pásalas a través de un hilo de yute negro o una cinta naranja brillante. Intercala las figuras de las chicas con pequeños recortes de murciélagos o estrellas para darle dinamismo.

5 ideas para hacer adornos de Halloween de las Guerreras Kpop

Palomeras y contenedores de dulces de K-Pop Demon Hunters

Consigue cajas de palomitas de cartón liso. Diseña o imprime etiquetas personalizadas con los logos del equipo de cazadoras de demonios o ilustraciones del tierno Derpy Tiger saliendo de una calabaza.

Calcomanías y etiquetas que brillan en la oscuridad para vasos y termos

Compra hojas de vinil o papel adhesivo fotoluminiscente. Calca o imprime sobre ellas siluetas icónicas de las Guerreras, sus logotipos oficiales o frases de sus canciones impresas con tipografía gótica de Halloween.

5 ideas para hacer adornos de Halloween de las Guerreras Kpop|IA

Póster grupal de HUNTR/X envejecido estilo "Se Busca"

Imprime un póster o arte conceptual grupal. Para darle aspecto de película de terror clásica sumerge el papel en una bandeja con concentrado de café y deja seca al sol. Ponle un marco negro minimalista y cuélgalo en tu pared principal.

El altar de los cubrebocas y accesorios de batalla

Decora una pequeña repisa o la superficie de tu tocador con telaraña artificial negra. Coloca soportes pequeños para exhibir cubrebocas negros personalizados con colmillos de vampiro, estoperoles o parches del grupo.

