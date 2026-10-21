Caminar sin prisas entre árboles, escuchar el canto de las aves y prestar atención al aroma de las plantas forman parte de una práctica originaria de Japón que se le conoce como 'Shinrin-yoku' o baños de bosque para sanar el estrés, caso contrario a lo que sucede en México, donde las personas buscan la playa para desconectar. Asimismo, en el país se tira la cáscara del plátano después de comerlo, mientras que en India la aprovechan para preparar curris.

La técnica no exige recorrer largas distancias ni completar una rutina deportiva: su propósito consiste en permanecer en un entorno natural y prestar atención a las sensaciones que produce. Mientras que en México el arroz se usa como alimento, en comunidades de China lo usan para el cuidado del cabello.

Mientras que en México buscamos la playa para desconectar, en Japón practican el ‘Shinrin-yoku’ o baños de bosque para sanar el estrés|Wikpedia

La técnica japonesa para liberar el estrés

La Agencia Forestal de Japón introdujo el concepto shinrin-yoku en 1982, como una forma accesible de acercarse a los espacios arbolados. La iniciativa buscó promover el contacto con la naturaleza como actividad recreativa y de bienestar. Con el paso del tiempo, la propuesta trascendió las fronteras japonesas y llegó a otros países.

A diferencia de una caminata deportiva, esta experiencia no se centra en la velocidad, la distancia recorrida ni las calorías consumidas. La persona puede caminar lentamente, sentarse en un sitio tranquilo, observar los cambios de luz entre las ramas o escuchar los sonidos ambientales.

¿Cómo practicar el 'Shinrin-yoku' sin ir a Japón?

Para probar esta actividad no hace falta contratar una experiencia guiada. Un parque urbano con árboles, un jardín público o un área natural accesible pueden servir como punto de partida. Solo basta con elegir un lugar seguro, caminar a un ritmo cómodo y dedicar unos minutos a percibir los sonidos, los aromas y las texturas del entorno, sin convertir el paseo en una competencia.

Una primera sesión puede durar entre 15 y 20 minutos. Durante el recorrido, la persona puede detenerse para observar las hojas, escuchar el viento o respirar con calma.

Quienes viven en ciudades también pueden practicar esta actividad a sus rutinas semanales, siempre que elijan espacios accesibles y respeten las indicaciones de seguridad del lugar. Esta técnica japonesa se puede complementar con otras medidas de autocuidado, como mantener horarios regulares de sueño y realizar actividad física.