Cómo cubrir las canas con café: el mejor remedio casero natural

Con el paso del tiempo, la disminución de melanina en los folículos pilosos da la bienvenida a las primeras canas. Si buscas una opción ecológica y económica, el tinte natural de café es el secreto mejor guardado de la cosmética casera para cubrir las canas.

Hoy te decimos los beneficios reales del café para el cabello y te enseñamos paso a paso a preparar una mascarilla muy efectiva que te ayude.

¿Cómo cubrir las canas con café?

Prepara el café líquido y déjalo enfriar por completo antes de usarlo. En un recipiete plástico, mezcla el acondicionador con las dos cucharadas de café molido y añade las tazas de café líquido concentrado hasta formar una pasta homogénea.

Lava tu cabello con tu champú habitual para retirar el exceso de grasa y déjalo ligeramente húmedo. Aplica la mezcla desde la raíz hasta las puntas con una brocha para tinte, saturando bien las zonas donde se concentran las canas.

Recógete el cabello, colócate un gorro de ducha para concentrar el calor corporal y déjalo actuar entre 45 y 60 minutos. Enjuaga únicamente con agua fría o tibia y evita usar champú para que los pigmentos no se caigan de inmediato.

Para prolongar el efecto cubridor de canas, sé constante y aplica el tratamiento de una a dos veces por semana, agrega dos cucharadas de café soluble a tu botella de champú y utiliza enjuagues exprés.

¿Qué le hace el café a las canas?

Para entender cómo funciona, es importante aclarar que el café no actúa como un tinte permanente porque no altera la estructura interna del pelo. En su lugar, funciona como un matizador temporal de alta efectividad gracias a dos factores clave:

Pigmentación por melanoidinas

El proceso de tostado del café genera compuestos oscuros llamados melanoidinas. Al aplicarse de forma externa, estos pigmentos se adhieren a la cutícula del cabello, dándole a la cana un tono castaño o chocolate muy natural.

Estimulación por cafeína

Más allá del color, estudios dermatológicos indican que la cafeína estimula los folículos pilosos. Esto promueve el crecimiento capilar y ayuda a frenar la caída del cabello.

