Ring Royale 2 revela a sus primeros participantes y la fecha del evento: Desde la mamá de Gala Montes, hasta Oscar Burgos

Es oficial, luego de diversas especulaciones sobre las celebridades que podrían subirse al ring en Ring Royale, proyecto al mando de Poncho de Nigris, el pasado domingo 01 de noviembre, a través de la cuenta oficial del evento se reveló un cartel con los rostros de las personas que pelearán en la segunda edición del combate, la cual en esta ocasión reúne influencers, deportistas, comediantes y diversas figuras del entretenimiento.

Ring Royale 2:¿Quiénes son los participantes confirmados?

A través de la cuenta oficial de Ring Royale se dió a conocer el nombre de los primeros participantes confirmados para la pelea, quiénes son:

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Óscar Burgos

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Marie Claire Harp

Masad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera

Crista Montes de Oca, conocida como ‘Sargento Matute’

Oliver Moreno

Pedro Osuna, ‘El Mario Brox’

Maza Clan

Cada uno de ellos ha destacado en diversas áreas del medio artístico, deportivo y digital. Por ahora no hay más información sobre los contrincantes de cada uno de ellos y también se desconocen detalles de la pelea estelar. Uno de los detalles de esta edición es que Marcela Mistral se une de nuevo a la pelea, como en la primera edición cuando peleó contra Karely Ruíz. Por otro lado, una de las personas que ha generado gran sorpresa al participar en este evento es la mamá de Gala Montes, sin embargo hasta el momento se desconoce quién será su rival. Por otro lado, esta edición destaca por una estética y concepto de luchadores gladiadores en donde el ambiente presenta una Roma antigua.

Ring Royale 2: Fecha del evento y precio de las entradas

La segunda edición de Ring Royale se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con la información compartida en redes sociales, la venta general de boletos comenzará el próximo miércoles 04 de noviembre y hasta el momento se desconocen los precios de cada una de las entradas en las respectivas zonas del recinto.