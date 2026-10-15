4 plantillas de stickers de Demon Slayer para decorar tu tableta con tus personajes favoritos para imprimir en casa

Demon Slayer sigue siendo uno de los animes más vistos por el público, llegando a diversos usuarios. Si tu eres un fan, ahora puedes decorar todas tus cosas con plantillas de stickers, para que lo puedas imprimir en casa y decorar tu tableta con tus personajes favoritos te detallaremos 4 opciones que puedes escoger.

4 plantillas de stickers de Demon Slayer para imprimir en casa

Demon Slayer: Sin los personajes del anime

Dentro de las primeras alternativas que puedes encontrar de plantillas de stickers de Demon Slayer, es aquella en la que no cuenta con todos los personajes del anime, en su lugar aplica varios accesorios o elementos que hacen alusión a ellos, ilustraciones que todo fan podrá identificar al instante.

Demon Slayer: Solamente sus rostros

Otras de las alternativas que puedes escoger, es en la que vemos solamente el rostro de tus personajes favoritos, portando con varias expresiones, una opción para quienes desean tener un estilo cero convencional para imprimir en casa y decorar su tableta.

Demon Slayer: De un solo personaje

En Pinterest puedes encontrar plantillas de stickers para imprimir en casa pero de un solo personaje del anime, siendo una gran oportunidad para llenar tus superficies con solamente uno de ellos, donde tiene la ilustración del cazador junto a elementos clave que los identifican.

Demon Slayer: En forma de Photocards

Como última opción tenemos diseños que tienen aspecto de photocards, donde podemos ver a tus personajes favoritos en diversos escenarios, con los que puedes hacer un auténtico mosaico en tu tablet. Una gran alternativa para usar en tus superficies.

¿Cómo se llama el papel para imprimir y hacer stickers?

Si deseas crear stickers con tus personajes favoritos de Demon Slayer para decorar tu tableta, se recomienda el uso de papel adhesivo, ya que con ellos lograrás adherirlo a la superficies con facilidad, solamente escoge el acabado que prefieras, ya sea matte, holográfico o con brillo normal.

Además dentro de las alternativas que debes considerar es usar una impresora que tenga inyección de tinta, con la finalidad de que se tenga un acabado más vivo, favoreciendo el acabado a largo plazo.

