Lámparas DIY: Cómo transformar frascos de café vacíos con luces LED

Las lámparas DIY y todo el reciclaje creativo se ha convertido en una de las tendencias de decoración más populares y sustentables del momento.

Los frascos de vidrio de café soluble, gracias a sus diseños ergonómicos, vidrio grueso y formas estéticas, son el lienzo perfecto para crear pryectos de iluminación hechos a mano sin gastar una fortuna.

Convertir un contenedor de vidrio vacío en una lámpara ambiental elegante no solo le da una segunda vida a un desecho cotidiano, sino que aporta una calidez inigualable a cualquier rincón de tu hogar.

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Los materiales indispensables para láparas DIY con frascos de café

Te presentamos la guía paso a paso para diseñar tus propias lámparas caseras. Antes de comenzar, debes reunir los siguientes elementos básicos:

Frascos de café vacíos de vidrio transparente y con su tapa limpia. Serie de luces LED de micro-alambre, también llamadas luces de hada, preferiblemente de pilas o recargables. Alcohol isopropílico o aceite de cocina para remover los restos de pegamentos de los frascos. Elementos decorativos opcionales como pintura acrílica mate, mecate de yute, encaje o calcomanías de vinil.

Frascos DIY con luces LED|Pinterest

Guía paso a paso para hacer tu lámpara casera con frascos de café

Preparación impecable del vidrio

El secreto de las lámparas DIY para que se vean costosas es la limpieza del envase. Sumerge los frascos en agua caliente con jabón para ablandar la etiqueta. Retira el papel y utiliza un algodón con alcohol para remover los restos.

Personalización del diseño exterior

Si buscas un estilo rústico, envuelve el cuello del frasco con un par de vueltas de hilo de yute o mecate delgado, asegurándolo con una gota de silicón caliente. Si quieres un efecto de luz difuminada, aplica una capa ligera de pintura acrílica en aerosol.

Así son los frascos de luces LED para lámparas DIY|Pinterest

Instalación de la serie de luces LED

Introduce la serie de luces de micro-alambre dentro del frasco de café. Moldea en forma de espirar de manera holgada para que los pequeños focos LED se distribuyan de manera uniforme desde el fondo hasta la parte superior.

Para un acabado limpio, puedes colocar una caja de baterías u ocultar el interruptor con silicón caliente fijando el mecanismo fuera de la vista. Enciende tus luces y coloca tus nuevas lámparas DIY en un espacio que requiera una iluminación tenue.