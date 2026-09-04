Estos son los mejores colores para manicura y pedicura que son tendencia en septiembre

Septiembre ha llegado con increíbles cambios en cuanto al mundo de la moda. Si bien se aproxima el otoño aún quedan semanas donde se puede lucir tu pedicura, pero los colores asociados con las vacaciones ya no son los preferidos.

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Tu manicura también llega con cambios debido a que lo intenso queda de lado para dar paso a aquellos colores que se ajustan más a la oficina, las chaquetas, vaqueros y a los zapatos cerrados.

¿Qué colores se utilizarán en manicura y pedicura?

Para esta temporada se inclinan por colores luminosos, pero más contenidos que los del verano. Los que serán tendencia son:

Melocotón lechoso

Es importante bajarle la intensidad por lo que no debes busca un esmalte naranja o muy saturado, sino que debes inclinarte por una versión translúcida suave y ligeramente blanquecina.

Sin dudas, es una buena opción para llevar tonos naturales, pero con color. Si aún conservas un poco de bronceado pues es ideal. Cabe destacar que la diferencia entre que te quede una pedicura cuidada o una apagada, es la aplicación del top coat.

Rojo cereza

El rojo cereza llega con una versión más profunda, brillante y un poco más fría. No es necesario llevarlo hacia el burdeos ni escoger un tono excesivamente oscuro. Lo importante es conservar el punto rojo clásico.

Además, tenemos que mencionar que el rojo tiene una gran ventaja y es que nunca pasa de moda.

| Crédito: Pinterest

Cromo plateado

Otra opción es utilizar los colores plateados sobre todo en versiones finas y translúcidas. En la pedicura se recomienda un efecto metálico, pero no completamente opaco.

Así es que coloca una base clara con una capa de polvo cromado o un esmalte plateado muy ligero. También conviene mantener las uñas cortas y bien limadas para que el resultado quede limpio.

Marrón moca

Llegamos al marrón moca que no falla nunca en el otoño ya que para los pies es muy fácil de llevar. No es tan intenso como un chocolate negro ni tan claro como un beige. Es muy fácil de combinar.

Ten en cuenta que si agregas una capa de brillo pues evitarás que el marrón parezca demasiado plano.

Las uñas marrón chocolate son el color predilecto en la primavera 2026.

Francesa en tonos fríos

Por último, tenemos esta opción en la que se coloca una base rosada o beige y la punta blanca, sigue funcionando, pero este mes se actualiza introduciendo fondos más fríos.

Rosas con un matiz lila, beige grisáceos o bases casi transparentes sustituyen a los nude más cálidos. La punta continúa siendo blanca y muy fina, especialmente si las uñas son cortas.