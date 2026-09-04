Los controles remotos de la televisión, el decodificador, la consola o la barra de sonido suelen terminar siempre sobre el sofá, debajo de los cojines o mezclados con otros objetos. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas de organización para dejarlos de perder en la sala, donde puedes ocupar la esquina vacía con estas 6 opciones sutiles.

La solución no requiere necesariamente comprar un mueble nuevo. Un recipiente decorativo, un compartimento en la mesa del centro o un accesorio colocado junto al sofá pueden crear un punto fijo para todos los controles remotos. Mientras que así puedes ocupar el espacio que hay entre el refrigerador y la pared de la cocina.

Qué hacer con los controles remotos en la casa: 4 ideas de organización para dejar de perderlos en la sala|IA

Las ideas para dejar de perder los controles remotos

1. Cesta o caja decorativa: Una cesta pequeña colocada sobre la mesa de centro, una repisa o junto al mueble de televisión puede funcionar como estación para los controles. Esta alternativa permite reunirlos en un solo punto y ocultarlos cuando no se utilizan.

2. Organizador para el brazo del sofá: Esta pieza cuenta con bolsillos que quedan sujetos al costado del sillón y permiten guardar los controles justo donde suelen utilizarse. Esta opción es útil cuando la mesa de centro tiene poco espacio o cuando se busca mantener despejada la superficie.

3. Cajón exclusivo: Si el mueble de televisión o la mesa auxiliar cuenta con un compartimento libre, puede convertirse en el sitio fijo para los controles remotos. La clave está en no mezclar este espacio con objetos que no pertenecen al sistema de entretenimiento.

4. Organizador sobre la mesa de centro: Un portamandos con varios compartimentos mantiene las piezas en posición vertical y separadas. Puede fabricarse con madera, cartón rígido, plástico o reutilizar un recipiente que tenga divisiones. El objetivo es crear un punto de almacenamiento.

Una cesta, un portamandos para el sofá, un cajón exclusivo o un organizador de mesa pueden cumplir la misma función: establecer un sitio concreto para guardar los controles remotos.