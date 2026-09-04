Muere querida figura de los realities tras una breve hospitalización; esto se sabe

La industria de los realities de TV se viste de luto. Muere Amber Eggers, quien saltó a la fama tras protagonizar la segunda temporada de Love After Lockup (El amor después de la prisión, en español). Según informó TMZ, la mujer de 41 años perdió la vida tras una breve hospitalización. Aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre su sensible fallecimiento.

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¿De qué murió Amber Eggers, figura de Love After Lockup? Esto se sabe

Amber Eggers perdió la vida la noche del jueves, 3 de septiembre, tras un breve período en un hospital de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Según reveló su madre para el citado tabloide, la querida figura de los realities tuvo que ser internada luego de “ponerse mal”. Tras un par de días en urgencias, Amber falleció a causa de una insuficiencia hepática aguda, una pérdida grave de la función del hígado.

La noticia llega meses después de que la celebridad fue dada de alta tras permanecer días hospitalizada, en estado crítico, luego de sufrir un derrame cerebral. Anteriormente, Amber había enfrentado una neumonía que derivó en sepsis e insuficiencia multiorgánica, lo que la llevó a permanecer conectada a un respirador artificial durante algún tiempo.

¿Quién era Amber Eggers?

Amber Eggers saltó a la fama tras protagonizar la segunda temporada de Love After Lockup en 2019, misma en la que interpretó a una reclusa que se enviaba cartas con un hombre llamado Vincent Gonzalez, quien también estaba en prisión. Si bien ambos se comprometieron durante su condena, la relación no prosperó. De hecho, más tarde se reveló que todo había sido una broma perfectamente elaborada entre Amber y su compañera de celda, Michelle “Puppy” Deaton. Su impacto en el reality fue tal que, incluso, ambos personajes volvieron para un par de temporadas más, así como el spin-off Life After Lockup (La vida después de prisión).

Love After Lockup: de qué trata y en dónde ver

Love After Lockup es un programa de televisión que documenta la vida de personas que se enamoran estando en prisión. La serie está disponible en plataformas de streaming como Prime Video y Tubi.