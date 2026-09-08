Qué hacer con el espacio de arriba del despensero: 5 ideas para no dejarlo en el olvido

Así puedes utilizar el espacio de arriba del despensero y aprovechar al máximo tu cocina, manteniendo el orden en tu hogar y dejando atrás las quejas por la falta de almacenamiento.

El área muerta o hueco vertical que queda arriba del despensero o de los gabinetes altos de la cocina es un espacio que no debes dejar vacío, ya que puede acumularse una capa de polvo y grasa flotante.

Aunque tampoco deberías saturarlo de cajas o electrodomésticos sueltos, ya que generará desorden visual que arruinará la estética de tu cocina. Transforma esta zona con las siguientes soluciones inteligentes.

Noticias Michoacán del 8 de septiembre 2026

5 ideas para el espacio de arriba del despensero

El truco de las canastas de mimbre

Compra tres o cuatro canastas idénticas que cubran a lo ancho del espacio superior del despensero. Dentro de ellas puedes guardar artículos de uso poco frecuente, como los manteles navideños, los moldes de repostería o los suministros de servilletas y platos desechables.

Contenedores de plástico herméticos

Úsalos para almacenar el exceso de despensa o productos que compras al mayoreo. El secreto de la organización es colocar etiquetas con letras grandes y legibles en el frente de cada contenedor; así sabrás exactamente qué hay arriba.

Lo que debes hacer con el espacio muerte de arriba de tu despensario|Pexels: Guillermo Berlin

Exhibición de vajillas especiales o piezas de colección

Instala pequeños soportes invisibles para platos en la parte superior del despensero y colócalos en fila, especialmente si tienes cerámica artesanal, vajillas heredadas o soperas antiguas. Esto transforma un área de almacenamiento aburrida en un punto focal arquitectónico que le da muchísima personalidad.

Más ideas para usar la parte de arriba de tu despensero

Estación de electrodomésticos pesados

El techo del despensero es el lugar ideal para resguardar los electrodomésticos grandes que solo usas una o dos veces al año, pero que ocupan demasiado espacio en la barra o en cajones bajos. Para evitar que se llenen de grasa, guárdalos dentro de cajas de cartón rígido decorativas o bolsas de tela con cierre antes de subirlos.

Así es como puedes ocupar todos los espacios muertos de tu cocina|Pexels: Amina EL OUADI

Pequeño oasis verde con plantas colgantes

Coloca macetas con plantas que crezcan hacia abajo en cascada, como el teléfono, la hiedra inglesa o la planta de listón. Son especies que purifican el aire y transforman tus rincones en espacios vivos.

