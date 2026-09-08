Qué hacer con el espacio de arriba del despensero: 5 ideas para no dejarlo en el olvido
¿Tienes un hueco vacío sobre tu alacena? Descubre 5 ideas inteligentes para usar el espacio de arriba del despensero y transformarlo en una zona útil
Así puedes utilizar el espacio de arriba del despensero y aprovechar al máximo tu cocina, manteniendo el orden en tu hogar y dejando atrás las quejas por la falta de almacenamiento.
El área muerta o hueco vertical que queda arriba del despensero o de los gabinetes altos de la cocina es un espacio que no debes dejar vacío, ya que puede acumularse una capa de polvo y grasa flotante.
Aunque tampoco deberías saturarlo de cajas o electrodomésticos sueltos, ya que generará desorden visual que arruinará la estética de tu cocina. Transforma esta zona con las siguientes soluciones inteligentes.
Noticias Michoacán del 8 de septiembre 2026
5 ideas para el espacio de arriba del despensero
- El truco de las canastas de mimbre
Compra tres o cuatro canastas idénticas que cubran a lo ancho del espacio superior del despensero. Dentro de ellas puedes guardar artículos de uso poco frecuente, como los manteles navideños, los moldes de repostería o los suministros de servilletas y platos desechables.
- Contenedores de plástico herméticos
Úsalos para almacenar el exceso de despensa o productos que compras al mayoreo. El secreto de la organización es colocar etiquetas con letras grandes y legibles en el frente de cada contenedor; así sabrás exactamente qué hay arriba.
- Exhibición de vajillas especiales o piezas de colección
Instala pequeños soportes invisibles para platos en la parte superior del despensero y colócalos en fila, especialmente si tienes cerámica artesanal, vajillas heredadas o soperas antiguas. Esto transforma un área de almacenamiento aburrida en un punto focal arquitectónico que le da muchísima personalidad.
Más ideas para usar la parte de arriba de tu despensero
- Estación de electrodomésticos pesados
El techo del despensero es el lugar ideal para resguardar los electrodomésticos grandes que solo usas una o dos veces al año, pero que ocupan demasiado espacio en la barra o en cajones bajos. Para evitar que se llenen de grasa, guárdalos dentro de cajas de cartón rígido decorativas o bolsas de tela con cierre antes de subirlos.
- Pequeño oasis verde con plantas colgantes
Coloca macetas con plantas que crezcan hacia abajo en cascada, como el teléfono, la hiedra inglesa o la planta de listón. Son especies que purifican el aire y transforman tus rincones en espacios vivos.