Qué hacer con las botellas de plástico: así puedes reutilizarlas para hacer un recolector de frutas casero

Las botellas de plástico que quedan vacías después de consumir refrescos pueden tener una segunda vida en el jardín. La idea consiste en transformar la parte inferior del envase en una especie de recipiente con abertura, sujetarlo a un palo largo y utilizarlo para desprender frutos que se encuentren en ramas difíciles de alcanzar.

“La Obscenidad de la Carne” se queda sin escenografía y vestuario tras un asalto en carretera

Este proyecto de reutilización para hacer un recolector de frutas resulta especialmente práctico durante la temporada de cosecha. Su funcionamiento es sencillo: el fruto se introduce por el orificio realizado en la botella y, con un movimiento suave hacia abajo, se desprende de la rama y cae dentro del envase.

¿Cómo hacer un recolector de frutas con una botella de plástico?

Para este proyecto DIY se necesita:



1 botella de refresco de 2 litros: debe estar limpia, seca y preferentemente en buen estado, sin grietas ni deformaciones importantes.

debe estar limpia, seca y preferentemente en buen estado, sin grietas ni deformaciones importantes. Cinta canela o cinta adhesiva

Tijeras o cúter

Marcador permanente

1 palo de escoba

Una vez reunidos los materiales, el procedimiento puede realizarse de la siguiente manera:



Marca la botella: toma la botella de plástico y, con el marcador permanente, dibuja una especie de óvalo en la parte inferior. Procura que el trazo abarque una de las pequeñas bases o “patitas” que tiene la botella, ya que esta abertura será la encargada de ayudar a desprender los frutos. Realiza el corte: una vez marcado el óvalo, corta cuidadosamente sobre la línea con unas tijeras o un cúter hasta obtener el orificio. Si utilizas un cúter, hazlo con precaución y evita dejar bordes demasiado filosos que puedan dañar la fruta o provocar una lesión. Coloca el palo de escoba: introduce el extremo del palo de escoba por la boquilla de la botella de refresco. Si el palo es más delgado que la abertura y queda flojo, enrolla un poco de cinta canela o cinta adhesiva alrededor del extremo hasta conseguir que embone correctamente y quede sujeto. Refuerza la unión: para evitar que la botella se mueva o se desprenda mientras recolectas los frutos, coloca varias vueltas de cinta alrededor de la boquilla y del palo. Asegúrate de que la estructura quede firme antes de utilizarla.

¿Cómo utilizar el recolector casero para recoger frutas de las ramas altas?

Una vez terminada la manualidad, la herramienta estará lista para utilizarse. Para recoger una fruta que se encuentre en una rama alta, hay que acercar la botella hasta introducir el fruto en el orificio realizado previamente.

Después, se realiza un movimiento suave hacia abajo para intentar desprenderlo de la rama. El diseño de la botella permite que el fruto caiga dentro del recipiente, de modo que pueda recogerse desde el suelo sin necesidad de subir al árbol.

Una ventaja adicional de este proyecto es que la herramienta puede adaptarse a distintos tamaños de fruta. Si el fruto es pequeño, el orificio puede hacerse más reducido, mientras que para piezas más grandes puede ser necesario ampliar la abertura. La resistencia del envase también debe considerarse, especialmente cuando se pretende recoger frutas pesadas.